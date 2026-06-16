מינוי שמעורר שאלות: מה קורה עם מנכ״ל החברה למתנ״סים?

רשות החברות הממשלתיות מנהלת בשבועות האחרונים בדיקה קפדנית ויסודית סביב מינויו המיועד של משה מור יוסף, לשעבר המשנה למנכ״ל משרד הפנים, לתפקיד מנכ״ל החברה למתנ״סים. מדובר בגוף ציבורי רב־השפעה בשלטון המקומי, המנהל תקציבי עתק של כ־90 מיליון שקלים בשנה.

מסמכים פנימיים מעלים שאלות משפטיות ופרוצדורליות בנוגע לשקלול תנאי הסף, הניסיון הניהולי שצבר המועמד והיקף התקציבים שניהל בעבר. הבדיקה מגיעה על רקע המתיחות הקיימת בין רשות החברות לסיעת ש״ס, בעקבות הדרישה הממשלתית למינוי מנכ״ל מקצועי למרכז הלאומי במקומות הקדושים המנהל את אתר קבר הרשב״י במירון.

איש אמונו של דרעי במבחן

משה מור יוסף, שנבחר בשלהי חודש מרץ האחרון על ידי ועדת האיתור של החברה למתנ״סים, כיהן בעבר כמשנה למנכ״ל משרד הפנים במשרת אמון ונחשב לאחד מאנשיו הקרובים של יו״ר ש״ס, ח״כ אריה דרעי. רשות החברות יושבת על המדוכה מזה למעלה מחודש, וצפויה לפרסם את החלטתה הרשמית בקרוב.

במסגרת עבודתה, בחנה ועדת האיתור שורה של פרמטרים ובהם: השכלה אקדמית, בכירות התפקידים הקודמים, היקף הפעילות הכספית המנוהלת וניסיון עבודה מול דירקטוריונים ומשרדי ממשלה. עם זאת, עיון במסמכי הוועדה מעורר מספר תהיות משמעותיות.

שלוש סוגיות בעייתיות

גורמים משפטיים מצביעים על פערים בין הניקוד שקיבל מור יוסף לבין הקריטריונים הרשמיים. ראשית, סוגיית הניסיון ההיררכי: מור יוסף קיבל ניקוד על ניסיונו כמשנה למנכ״ל משרד הפנים, אך תקנון שירות המדינה (התקש״יר) קובע כי משנה למנכ״ל במשרד ממשלתי אינו ממונה ישירות על אגפי המשרד ועובדיו בהיררכיה הניהולית הרגילה.

שנית, פער נוסף נוגע למחזור הכספי שניהל מור יוסף בעברו כמנכ״ל הרשות לפיתוח הנגב - תקציב של כ־50 מיליון שקלים בשנה, בעוד הניקוד הגבוה בוועדה ניתן על בסיס ניהול גופים בעלי תקציב של מעל 100 מיליון שקלים.

שלישית, ממסמכי הוועדה עולה כי לא ניתן משקל לדוח מבקר המדינה משנת 2020 על הרשות לפיתוח הנגב בתקופת כהונתו. אף ששמו של מור יוסף לא נזכר בו אישית, הרשות ספגה אז ביקורת על עיכובים בירוקרטיים בהעברת כספים לרשויות מקומיות.

ביקורת על שקיפות ההליכים

החברה למתנ״סים, שהוקמה בשנת 1969, משמשת כזרוע ביצועית מרכזית עבור משרדי הממשלה בשטח, ומפעילה מרכזים קהילתיים, תוכניות נוער, חינוך בלתי פורמלי ופעילויות רווחה ותרבות במגזרים השונים. שכר המנכ״ל בה נחשב למתגמל במיוחד ועומד על כ־62 אלף שקלים בחודש.

הדיון סביב המינוי מעורר שוב את הביקורת הציבורית על אפקטיביות הפיקוח של הוועדה לבדיקת מינויים (ועדת דותן), בראשות השופטת בדימוס שלומית דותן, שאמורה לבחון זיקות פוליטיות של מועמדים. גורמים העוסקים בחופש המידע טוענים כי הליכי הבדיקה של הוועדה אינם שקופים דיו לציבור, במיוחד כשמדובר בגופים המנהלים מיליוני שקלים מכספי הציבור.

תגובות הגורמים המעורבים

מטעם משה מור יוסף לא נמסרה תגובה לטענות המועלות, על אף הפניות שנשלחו אליו טרם הפרסום. מתנועת ש״ס נמסר בתגובה: ״החברה למתנ״סים היא חברה ממשלתית הפועלת באמצעות ועדת איתור מקצועית ועצמאית, בהתאם לכללים ולנהלים המחייבים. תנועת ש״ס אינה צד להליך המינוי, אינה מעורבת בעבודת ועדת האיתור ואינה הגורם המוסמך להתייחס לטענות הנוגעות להליך הבחירה או לבחינת המועמדים״.

מהחברה למתנ״סים נמסר: ״יש לפנות לקבלת תגובה מרשות החברות הממשלתיות״. מרשות החברות הממשלתיות נמסר: ״בהתאם לדרישות החוק, מגבשת הרשות את חוות דעתה אשר תוגש לוועדה לבדיקת מינויים בקשר להליך האיתור והמועמד שנבחר״.