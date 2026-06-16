דו"ח מבקר המדינה חושף: כך הרשויות פוגעות בפרטיות שלכם

דוח חריף של מבקר המדינה שפורסם בחודש יוני 2026 חושף ליקויים משמעותיים בשימוש במצלמות אכיפה על ידי רשויות מקומיות, תוך פגיעה בזכות לפרטיות של אזרחים. הביקורת, שנערכה בין יוני לאוקטובר 2025, בחנה את השימוש במצלמות לאכיפת עבירות חניה ונתיבי תחבורה ציבורית בארבע רשויות: הרצלייה, חדרה, רמת גן והמועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה.

על אף שהשימוש במצלמות מייעל את האכיפה, מבקר המדינה מתריע כי הוא טומן בחובו סיכון משמעותי לפגיעה בפרטיות. הדוח מצביע על כשלים חמורים בשמירה על נתוני האזרחים, תוך שהרשויות מפרות הנחיות ברורות שנועדו להגן על הציבור.

מגבלות משפטיות שהרשויות מתעלמות מהן

בדצמבר 2025 קבע בית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב-יפו כי אין להשתמש במצלמות זיהוי לוחיות רישוי (LPR) לאכיפת עבירות חניה מוסדרות ללא הסמכה מפורשת בדין. בעקבות כך, באפריל 2026 פרסמה הרשות להגנת הפרטיות הבהרה האוסרת על שימוש במצלמות אלו לאכיפת חניה. כל הרשויות שנבדקו מסרו כי המצלמות שהן מפעילות אינן מצלמות LPR, אולם הממצאים בשטח מעוררים דאגה.

הדרמה הלילית בירושלים: שוחררו בני ישיבה שנעצרו באלימות קובי רוזן | 16:40

כאמור, מליאת הכנסת אישרה לאחרונה בקריאה טרומית הרחבת סמכויות אכיפה לרשויות המקומיות, שתאפשר להן לאכוף עבירות רמזור אדום וחסימת צמתים באמצעות מצלמות חכמות.

מאות אלפי דוחות ועשרות מיליוני שקלים

הדוח חושף נתונים כלכליים משמעותיים בנוגע להיקף האכיפה ברשויות שנבדקו. עיריית הרצלייה הפעילה בשנת 2025 כ-77 מצלמות נייחות ונייד ות, והפיקה בשנת 2024 למעלה מ-81,000 דוחות בסכום כולל של כ-28.2 מיליון שקלים. עיריית רמת גן הפעילה 100 מצלמות נייחות והפיקה כ-36,000 דוחות בשווי של כ-14.3 מיליון שקלים.

עיריית חדרה הפעילה 12 מצלמות והפיקה כ-3,600 דוחות בסכום של כ-1.2 מיליון שקלים, בעוד שהמועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה הפעילה ארבע מצלמות עד שהפסיקה לאכוף במרץ 2024, לאחר שהפיקה כ-500 דוחות בשווי של כ-119,000 שקלים.

פגיעה חמורה בפרטיות: הממצאים המדאיגים

ממצאי הדוח מצביעים על שורת כשלים בשמירה על פרטיות התושבים. המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה שמרה צילומים למשך 21 ימים, בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד הפנים המתיר שמירה לעשרה ימי עבודה לכל היותר. המועצה גם לא השתמשה בטכניקות הסוואה לטשטוש עוברי דרך, בניגוד גמור להנחיות.

עיריית רמת גן שמרה צילומים באיכות שאפשרה לפקחים לזהות עוברי דרך, בניגוד מוחלט להנחיות. בעיריות הרצלייה וחדרה יכלו הפקחים לבטל באופן יזום את טשטוש עוברי הדרך - בעקבות הביקורת, חסם הספק אפשרות זו. למועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה לא היה נוהל אבטחת מידע למערכת המצלמות, וגם נוהל עיריית חדרה לא התייחס לסוגיות אבטחת מידע במערכת.

פערים בהליכי הצבה ובקרה

עיריית חדרה הציבה מצלמות בארבעה אתרים בין 2021 ל-2025 ללא אישור האחראי, ולא אישרה בכתב מדי שלוש שנים את הצורך בהצבת המצלמות. העירייה אף הפעילה את המצלמות למעלה משנה באחריות מנהל אגף שלא מונה רשמית, עד שמונה לבסוף בדצמבר 2025.

בעיריות הרצלייה וחדרה הופעלו מצלמות שלא תיעדו עבירות או שתיעדו עבירות מעטות מאוד בין 2023 ל-2025. המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה המשיכה לתעד את המרחב הציבורי בכל שעות היממה גם לאחר הפסקת אכיפת החניה במרץ 2024, והסיטה את השימוש לצורכי ביטחון.

עיריית רמת גן מחקה בשנת 2024 כ-256,000 אירועים שנחשדו כעבירות מבלי לתעד את הסיבות לכך. בחדרה נמחקו כ-1,200 אירועים בסיווג "אחר" ללא סיבה מפורשת. בשתי העיריות לא בוצעה כל בקרה על פעולות מחיקה אלו. מנגד, מבקר המדינה ציין לחיוב את שיעור הבדיקה הגבוה של אירועים חשודים בהרצלייה ורמת גן.