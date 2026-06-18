פצוע חרדי מרימון הלם ( צילום: האגודה להגנת זכויות הציבור החרדי )

אירועי יום רביעי האחרון בכביש 4, בהם תועדו שוטרים קורעים מכנסיים של מפגינים חרדים, היו רק קצה הקרחון. תיעודים נוספים מהשבועות האחרונים, שמגיעים כעת לידי 'בבלי', חושפים תמונה מדאיגה הרבה יותר: שימוש שיטתי ברימוני הלם בניגוד לנהלים, זריקה ישירה לעבר מפגינים, ופגיעות קשות בפנים ובראש.

כידוע, קריעת המכנסיים אתמול עוררה סערה ציבורית חסרת תקדים. אך התיעודים שבידינו מעלים כי מדובר בדפוס התנהגות רחב יותר של המשטרה כלפי המפגינים החרדים, דפוס שכולל הפרות נהלים חמורות ושימוש באלימות מופרזת. תחקיר מיוחד של 'בבלי'. רימוני הלם ישירות לפנים בתיעוד אחד, שצולם בהפגנה של הועדה להצלת עולם התורה בכניסה לירושלים, נראה אברך חרדי שנפגע מרימון הלם ופונה לבית חולים. על פי הנמסר, הרימון נזרק ישירות לעבר המפגינים, בניגוד גמור לנהלי המשטרה האוסרים זריקה ישירה. שוטר שתועד כשהוא בועט במפגין חרדי הושעה מתפקידו | "לא שלטנו באירוע" משה בשן | 17.06.26 בתיעוד נוסף, מתועד שוטר מכבה את המצלמה שעל גופו לפני שהוא זורק רימון הלם ישירות על קבוצת מפגינים. אחד הרימונים פוגע ישירות בראשו של מפגין חרדי, וגורם לו לפציעה קשה. תיעוד שלישי מראה שורה של קצינים בכירים עומדים יחד, ולאחר הוראה ברורה נזרק רימון הלם ישירות על המפגינים בכיוון ישיר. על פי עדויות, הזריקה הישירה גרמה להמון פציעות בקרב המפגינים.

שניה 38 הוא נראה מכבה את המצלמה לפני שהוא זורק את הרימון ישירות על המפגינים ( צילום: האגודה להגנת זכויות הציבור החרדי )

מכתב למפכ"ל ללא מענה

יצוין כי עו"ד מנחם שטאובר שלח מכתב למפכ"ל המשטרה בנושא האלימות המופרזת כלפי המפגינים החרדים. המכתב נשלח כבר לפני האירועים הקשים של יום רביעי, אך עד כה לא התקבלה כל תגובה מלשכת המפכ"ל.

על פי הנמסר מאגודה לזכויות האזרח החרדי: "יש לנו אישור שקיבלו את המכתב בלשכה שלו". העובדה שהמפכ"ל לא טרח להגיב למכתב, גם לאחר שהתרחשו אירועי האלימות הקשים, מעלה שאלות קשות לגבי יחסה של המשטרה לציבור החרדי.

רימון ישירות לראש של מפגין ( צילום: האגודה להגנת זכויות הציבור החרדי )

נהלי המשטרה: זריקת רימון הלם צריך להיעשות בטווח של מרחק 5 מטרים

הפרת נהלים שיטתית

נהלי המשטרה אוסרים באופן מפורש זריקת רימוני הלם ישירות לעבר מפגינים. הנוהל קובע כי יש לזרוק את הרימונים לאוויר או לקרקע, כך שהם יתפוצצו במרחק בטוח מהמפגינים. התיעודים שבידינו מראים כי בהפגנות החרדיות, נוהל זה מופר באופן שיטתי.

כזכור, גם לאחר אירועי יום רביעי, מפקד מחוז תל אביב הורה להשעות שוטר שתועד בועט במפגין חרדי. המשטרה אף הודתה כי "יש שוטרים שפעלו שלא על פי הנהלים". אולם, התיעודים החדשים מעלים כי מדובר בתופעה רחבה הרבה יותר.

השאלה המרכזית שעולה מהתיעודים היא האם המשטרה מפעילה סטנדרט כפול כלפי המפגינים החרדים. כמובן, הפרת הנהלים המפורשים נעשית רק נגד הציבור החרדי, בעוד שבהפגנות אחרות המשטרה נוהגת באיפוק רב יותר.

הקצינים "החשובים" שעומדים בשורה ואחרי ההוראה נזרק רימון ישירות על המפגינים בכינון ישיר ( צילום: האגודה להגנת זכויות הציבור החרדי )

ניסיון ליצור סימטריה

כ-24 שעות לאחר הסערה הציבורית, פרסמה המשטרה תיעוד של אברך חרדי תוקף בלשית במהלך הפינוי. הבלשית נפצעה ונזקקה לטיפול רפואי, והחשוד בתקיפה נעצר. על רקע הביקורת הציבורית הקשה, עולה השאלה האם המשטרה לא מנסה לייצר סימטריה ולהסיט את תשומת הלב מהאלימות שהפעילו השוטרים.

רימון ישירות בראש של מפגין באזור הכניסה לעיר בירושלים ( צילום: האגודה להגנת זכויות הציבור החרדי )

התנהגות המשטרה בשטח מעלה שאלות נוקבות, ובראשן התהייה האם השר בן גביר חצה קו אדום והורה – במישרין או ברמיזה – לטפל במפגינים החרדים בצורה אגרסיבית ומפלה.

המראות הקשים של אלימות משטרתית חסרת פרופורציה בהפגנות המגזר, הכוללים שימוש פוגעני במכתזיות, פרשים והכאות ברוטליות, מובילים לביקורת קשה: האם מאחורי הקלעים ניתנה הנחיה "לשחרר ניצרה" דווקא מול החרדים.

מנגד, במידה ולא ניתנה הנחיה כזו, התמונות מהשטח חושפות מציאות חמורה לא פחות: השר איבד לחלוטין את השליטה על הארגון, והמשטרה פועלת כגוף עצמאי, אלים ומנותק, ללא שום דין וחשבון לדרג המדיני שאמור לנהל אותה.

הטענות הקשות של 'הפלג'

גורמים בפלג הירושלמי, אומרים היום ל'בבלי': "התרו את דמנו לחלוטין, כאשר השוטרים מתנהגים כך כלפינו, זה ברור לגמרי שערביה לא תפחד לדרוס חרדים, כי היא יודעת שהיא תקבל גיבוי, היא תשוחרר ולא יעשו לה כלום, האם זו מדינה יהודית? לאיפה הגענו? איך ייתכן שיש מצב כזה שרומסים את החרדים".

"הכי גרוע", טוען הבכיר בפלג: "זה שעכשיו פתאום אנחנו רואים גינויים של הפוליטיקאים החרדים. הרי זה שקר מוחלט, אם לא היינו לפני בחירות והמצביעים שלהם, לא היו תומכים בהפגנות שכולם רואים איך זה משפיע, הרי הם היו ממשיכים לשתוק אל מול האלימות המחרידה, שנוקטים בה רק נגד החרדים, הם לא מבינים שמבחינתם כל החרדים זה אותו דבר, כולנו שחורים, חבל שרק עכשיו, כשיש להם אינטרס לגנות, כדי להקניט את בן גביר, הם עושים זאת. בושה וחרפה".

בתגובה הרשמית של המשטרה ושל מפכ"ל המשטרה נכתב: "אם לאחר בחינת הסירטונים מהמחאה בצומת בני ברק, נלמד שמפקדים ושוטרים פעלו שלא על פי הנהלים, לא נחשוש לטפל בחומרה ולהשעות מפעילות מבצעית. היו מפקדים בכירים במחאה והציפיה שלי מהם לשלוט בארוע".

עוד נמסר: "ברוח הדברים, מפקד מחוז ת"א, ניצב חיים סרגרוף, הנחה עד לבירור נסיבות האירוע, להשעות לאלתר מפעילות מבצעית, את השוטר שבעט במפגין במהלך ההפגנה".