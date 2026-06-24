קורע לב: ארונות שני ההרוגים מהתרסקות המטוס נחתו בארץ

מטוס קל ( צילום אילוסטרציה: shutterstock )

רגעים קשים של פרידה: הלילה (רביעי) נחתו בישראל ארונותיהם של שניים מתוך שלושת הישראלים שקיפחו את חייהם בהתרסקות המטוס הקל במזרח ארצות הברית, אירוע שהכה בתדהמה את משפחותיהם ומכריהם.

עם נחיתת המטוס בנתב"ג, הושלמו הליכי השחרור הפורמליים, ומשם הועברו הנפטרים לקראת מסע ההלוויה האחרון. דוד רבינוביץ' ז"ל יובא למנוחות היום (חמישי) בשעה 16:00 בבית העלמין תל רגב. בשעות הערב, בשעה 18:00, ייטמן יואב בומרינד ז"ל בבית העלמין כרם מהר"ל. ההרוג השלישי, ששמו טרם פורסם לציבור, יובא למנוחות בטורונטו שבקנדה, זאת בהתאם להחלטת בני משפחתו המבקשים ללוות אותו בדרכו האחרונה קרוב לביתם. כזכור, שלושת הישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל מסוג Piper PA-28 באזור מחוז הנסיך ג'ורג' במרילנד, פחות מ-30 ק"מ ממזרח לבירה וושינגטון. על פי הערכות ראשוניות, המטוס המריא מאושן סיטי שבניו ג'רזי והיה בדרכו למחוז מונטגומרי במרילנד כשהתרסק מסיבה שאינה ברורה. הנשיא טראמפ זועם: "הסנאט סייע לאויב, איראן מוכנה ליפול ולהיכנע" יוסי נכטיגל | 06:36 משפט אחד של טראמפ גרם למועמד בכיר לפרוש מייד מהמרוץ אריה רוזן | 23.06.26 כוחות כיבוי, הצלה ומשטרה ניהלו חיפושים נרחבים בחשיכה במשך קרוב לארבע שעות, עד שאיתרו את שרידי המטוס בשעה 3:45 לפנות בוקר. כלי הטיס התרסק באזור מיוער, הסמוך מאוד לשכונת מגורים ולגן משחקים מקומי.

אחת הזירות ( צילום: זק"א )

מאמצים מול הרשויות האמריקאיות

מדובר בסיומו של מסע מורכב וכואב של הבאת הנפטרים לישראל. מוקדם יותר, גורמים רשמיים בארץ פעלו מול הרשויות בארה"ב כדי להחיש את הליכי הזיהוי והשינוע, וזאת כדי לאפשר למשפחות האבלות את הרגעים הנדרשים לזמן פרידה אחרון.

יוסי לנדאו, קמב"ץ זק"א מרחב לכיש ומתנדב היחידה הבינלאומית, פעל יחד עם משרד החוץ מול הרשויות האמריקאיות להשלמת הליכי שחרור הגופות. מתנדבי זק"א נדרשו באותה תקופה לפעול במקביל בשני אירועים קשים בארצות הברית, כאשר במקביל לטיפול בהתרסקות המטוס, הם טיפלו גם בתאונת דרכים במליבו שבה נהרגו שני ישראלים נוספים.

המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה של ארה"ב (NTSB) פתחה בחקירת נסיבות המקרה, כאשר החוקרים בוחנים את הנסיבות שהובילו להתרסקות המטוס הקל. על פי הדיווחים, המטוס היה חלק מבית הספר לטיסה באזור והטיסה יצאה לצורך אימון.