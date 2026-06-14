איראן ורוסיה מהדקות את הקשרים ביניהן במישור האזרחי והתרבותי, כאשר משלחת איראנית רשמית חזרה אתמול (שבת) ממוסקבה עם הסכם פעולה אסטרטגי לטווח ארוך. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות האיראנית 'תסנים', ההסכם שנחתם לשלוש שנים כולל תוכניות לשיקום מבנים היסטוריים על ידי מומחים רוסים ופתרונות סליקה פיננסיים לעקיפת הסנקציות הבינלאומיות.

חוג'תולאללה איובי, יועצו הבכיר של שר המורשת והתיירות האיראני וראש המרכז לעניינים בינלאומיים של המשרד, עמד בראש המשלחת שהשתתפה במהדורה השישית של פורום התיירות הבינלאומי "פוטשסטבוי" במוסקבה. בפורום, שנפתח בברכת נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, השתתפו נציגים מ-32 מדינות.

איובי מסר כי בכירי הממשל הרוסי מפגינים "נחישות רבה" לקדם יוזמות שיציגו את ההיסטוריה והאמנות האיראנית ברוסיה. במהלך הביקור חתמו איובי וסגן שר הפיתוח הכלכלי של רוסיה על תוכנית פעולה אסטרטגית לשיתוף פעולה תיירותי בין המדינות לשנים 2026–2028.

פתרונות פיננסיים לעקיפת סנקציות

אחד הנושאים המרכזיים שנדונו במסגרת ההסכם הוא הקלה על ביצוע תשלומים פיננסיים ומערכי סליקה עבור תיירים רוסים ואיראנים במהלך ביקוריהם ההדדיים. המהלך נועד להתגבר על מגבלות מערכת הסוויפט והסנקציות הבינלאומיות המוטלות על שתי המדינות.

בנוסף, סוכם כי רוסיה תשלח בהקדם מומחי שימור ושיקום לאיראן כדי לסייע בשחזור מבנים היסטוריים ואתרי מורשת ברחבי המדינה. הצעד מעיד על העמקת שיתוף הפעולה בין שתי המדינות, שמתמודדות עם סנקציות מערביות דומות.

תקיפה חריפה נגד ישראל וארה"ב

בנאום שנשא איובי במושב המקצועי של הפורום, תחת הכותרת "תיירות לאומית – פוטנציאל אסטרטגי לשיתוף פעולה בינלאומי", הוא הציג מסלולי תיירות חדשים באיראן אך בחר לנצל את הבמה כדי לתקוף בחריפות את המערב ואת ישראל.

בהתייחסו למתיחות הביטחונית באזור, הגדיר איובי את פעולותיהן כ"תוקפנות צבאית מצד ארצות הברית והמשטר הציוני", והצהיר כי "אין לאש ופצצות יכולת לעמוד נגד ציביליזציה". הוא הוסיף כי חיי הלילה של איראן והנוכחות הציבורית בכיכרות הערים מציגים לעולם "תמונה משמעותית ומרשימה".

איובי טען כי נוכחות הציבור ברחובות יצרה "תפיסה אמיתית ונכונה יותר של איראן בעיני העולם". בכירי משרד התיירות האיראני אף הביעו תסכול מכך שאזרחים רוסים רבים בוחרים לטייל במדינות השכנות לאיראן, למרות שלטענתם אותן מדינות אינן נהנות ממגוון האטרקציות שיש לטהראן להציע.

מיליון אתרי מורשת באיראן

במקביל, שר המורשת התרבותית והתיירות של איראן, מוחמדרזא סאלחי אמירי, השתתף בשבת האחרונה במושב ה-128 של המועצה המבצעת של ארגון התיירות העולמי שנערך בספרד. בפגישה עם אנשי רוח, סופרים ופעילי תקשורת מקומיים, ציין השר כי באיראן קיימים כמיליון אתרים וממצאים היסטוריים מוכרים.

מתוכם, 43 אלף כבר רשומים ברשימת המורשת הלאומית ועשרות נכללים ברשימות המורשת העולמית של אונסק"ו. לדבריו, איראן משיקה בימים אלו קמפיין לאומי ובינלאומי רחב במטרה לגייס תמיכה ושותפים לשיקום ולשימור האתרים הללו.

בפגישות עם סגן שר הפיתוח הכלכלי הרוסי ויו"ר ועדת התיירות של מוסקבה, הוסכם לפעול להסרת "חסמים מבניים" המעכבים את זרם התיירים בין המדינות. ההסכם החדש מצטרף לשורה של הסכמים אסטרטגיים בין איראן ורוסיה בתחומים שונים, כחלק מהתקרבות הדרגתית בין שתי המדינות המתמודדות עם לחץ בינלאומי.