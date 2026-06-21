דרמה בלונדון: ראש ממשלת בריטניה צפוי להודיע על התפטרותו מחר

משבר פוליטי חריף מתפתח בבריטניה: ראש הממשלה קיר סטארמר צפוי להודיע מחר (שני) על התפטרותו מתפקידו ולהציג לוח זמנים לעזיבת הכיסא, כך דיווח הלילה העיתון הבריטי "אובזרבר". עם זאת, גורמים רשמיים בממשלה מיהרו להכחיש את הדיווח וטענו כי טרם התקבלה החלטה בנושא.

על פי הדיווח, סטארמר הגיע למסקנה כי המשך כהונתו "כבר אינו בר קיימא יותר", לאחר שקיים בימים האחרונים שיחות עם שרי ממשלה, יועצים, תורמים ומנהיגי איגודים מקצועיים. העיתון מסר כי ראש הממשלה שוהה כעת באחוזת צ'קרס - המעון הכפרי הרשמי של ראש הממשלה - ומתייעץ עם רעייתו לקראת קבלת החלטה סופית.

הממשלה מכחישה, המפלגה מצפה להצהרה

בעוד שגורמים במפלגת הלייבור אמרו כי הם מצפים להצהרה ברורה מצד סטארמר בנוגע לעתידו הפוליטי כבר בתחילת השבוע, בממשלה הכחישו את הדיווח באופן נחרץ. מקור ממשלתי טען כי סטארמר "ממשיך לעסוק בעבודתו ובענייני המדינה כרגיל", והפנה להצהרות קודמות שמסר בנושא.

ביום שישי האחרון הודיע סטארמר כי יתמודד מול כל ניסיון להדיח אותו מהנהגת הלייבור וקרא למפלגה להימנע ממאבקים פנימיים שרק יפגעו בה. אולם הלחץ עליו ממשיך לגבור מכיוונים שונים.

מניצחון לנפילה: הקריירה של סטארמר

סטארמר הוביל את מפלגת הלייבור לניצחון מרשים בבחירות 2024 והחזיר את המפלגה לשלטון אחרי 14 שנה באופוזיציה. אולם מאז הוא איבד תמיכה ציבורית בעקבות סדרה של משברים ושינויי מדיניות שעוררו ביקורת.

הלחץ להתפטרותו גבר במיוחד בחודש פברואר האחרון, אחרי שהודה כי החליט למנות את השר לשעבר פיטר מנדלסון לתפקיד שגריר בריטניה בארה"ב למרות שהיה מודע לקשריו הקרובים עם איש העסקים והפדופיל המורשע ג'פרי אפשטיין. המינוי עורר סערה ציבורית והוביל לדרישות להתפטרות.

התפטרות שר ההגנה ומתחרים בשער

המכה הקשה ביותר לסטארמר הגיעה השבוע עם התפטרותו של שר ההגנה ג'ון הילי, שפרסם מכתב חריף בו האשים את ראש הממשלה בכישלון בהקצאת משאבים לביטחון המדינה. הילי הזהיר כי ההסדר התקציבי שהוצע לו עלול לפגוע במוכנות הכוחות הבריטיים ולהגדיל את הסיכון לחיילים.

במקביל, האיום על מעמדו של סטארמר הגיע לשיא ביום שישי האחרון כשיריבו הפוליטי, ראש עיריית מנצ'סטר אנדי ברנהאם, זכה במושב בפרלמנט - דבר שעלול לאפשר לו להגיש מועמדות רשמית להנהגת המפלגה ולכפות התמודדות נגד ראש הממשלה המכהן.

בנוסף, שר הבריאות לשעבר וס סטריטינג הכריז כי יתמודד על הנהגת מפלגת הלייבור בכל תחרות עתידית. ההצהרה נמסרה ימים ספורים לאחר שסטריטינג התפטר מתפקידו והודיע לסטארמר כי איבד בו את אמונו.

לחצים פנימיים וחיצוניים

כמעט 90 חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור קראו לראש הממשלה לעזוב את תפקידו או לקבוע לוח זמנים לפרישתו, בעקבות הפסדים כבדים בבחירות המקומיות בתחילת מאי. המפלגה איבדה כ-1,500 חברי מועצה באנגליה וספגה מפלות בווילס ובסקוטלנד.

מנגד, יותר מ-150 חברי פרלמנט הביעו תמיכה בסטארמר, אשר מצידו הזהיר את הקבינט כי התמודדות על ההנהגה בעת הזו עלולה להוביל לכאוס. עם זאת, נראה כי הלחץ הגובר מכל הכיוונים מקשה על המשך כהונתו.

בנוסף למשברים הפוליטיים, סטארמר התמודד גם עם ביקורת על טיפולו בגל האנטישמיות בבריטניה, כאשר חברי פרלמנט דרשו ממנו לנקוט פעולה נחרצת יותר נגד התופעה.