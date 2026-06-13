נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (מוצאי שבת) כי מחר תיערך החתימה על הסכם המסגרת עם איראן - מזכר הבנות שיפתח משא ומתן עתידי למשך 60 יום על תוכנית הגרעין האיראנית. במקביל להסכם, יפתח מצר הורמוז ויוסר המצור האמריקני על נמלי איראן.

"ההסכם של ברק חוסיין אובמה עם איראן, ה-JCPOA, היה דרך קלה, יפה וחלקה להשגת נשק גרעיני", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. "לאיראן כבר היה נשק גרעיני לפני שש שנים, והיא הייתה משתמשת בו הרבה לפני היום. ההסכם שלי עם איראן הוא בדיוק ההפך - חומה בפני נשק גרעיני".

הנשיא הוסיף והבהיר: "למעשה, הם כבר לא רוצים נשק גרעיני, וגם לא יהיה להם כזה - לא באמצעות רכישה, לא באמצעות פיתוח ולא באמצעות כל דרך אחרת להשיגו".

על פי דברי טראמפ, "ההסכם צפוי להיחתם מחר, ומיד לאחר החתימה עליו, מצר הורמוז יהיה פתוח לכולם". הנשיא הדגיש כי "מערכת היחסים שלנו עם איראן שונה וטובה בהרבה מזו שהייתה לממשלים קודמים".

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טראמפ התייחס גם להיבט הכלכלי של ההסכם: "בניגוד למאות מיליארדי הדולרים שאובמה העביר להם, כולל 1.7 מיליארד דולר במזומן - שטרות ירוקים וקשים - לא יועבר שום כסף במסגרת ההסכם הזה".

בהצהרה הצפויה להדאיג גורמים בישראל, טראמפ הכריז כי "במועד המתאים, כאשר הכול יהיה רגוע, ניכנס ונאסוף את 'אבק הגרעין', הקבור עמוק מתחת להרי הגרניט השקועים והאדירים, הודות למפציצי ה-B-2 הנהדרים שלנו ולטייסיהם המבריקים, ונדלל אותו ונשמיד אותו - בין אם באיראן ובין אם בארצות הברית".

הנשיא הביע אופטימיות זהירה: "אנו מצפים לעבוד עם איראן ועם המזרח התיכון כולו במשך שנים רבות בעתיד. אני מקווה שהתהליך הזה יתנהל במהירות, בקלות ובצורה חלקה. אם לא - יש לנו את החלופה האולטימטיבית, שאני מקווה שלעולם לא יהיה צורך להשתמש בה שוב".

נתניהו: "יש הסכמה מלאה עם טראמפ"

בעקבות ההודעה, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הצהרה תקיפה בה הבהיר: "כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. יש ביני לבין הנשיא טראמפ הסכמה מלאה בנושא".

נתניהו הזכיר: "כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן. אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל. איראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים, ואני מקדיש את חיי כדי למנוע מהם מלעשות זאת".

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הנשיא טראמפ שוחח הערב עם נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש. "אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי בגמר המשא ומתן יכלול את הוצאת החומר המועשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור", נמסר מהלשכה.

הדרך להסכם: שיחות בהולות ממנהיגי המפרץ

ההכרזה על ההסכם מגיעה לאחר דרמה דיפלומטית שהתרחשה בימים האחרונים. כפי שדווח, ציוץ מאיים של טראמפ הצית בליץ שיחות מצד מנהיגי המפרץ ודרום אסיה, ששכנעו את הנשיא האמריקני לבטל תקיפה מתוכננת ולחזור לשולחן המו"מ.

על פי דיווח באתר Politico, שלושה מנהיגים בכירים - אמיר קטאר תמים בן חמד אל-ת'אני, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד אל-נהיאן, ומפקד צבא פקיסטן הגנרל עאסם מוניר - העניקו לטראמפ הבטחה נחרצת כי הסכם מסגרת ראשוני שיסלול את הדרך למשא ומתן מקיף כבר מונח על השולחן.

הבטחה זו הספיקה לטראמפ כדי להורות על ביטול תוכניות התקיפה של הפנטגון. מקורות בממשל האמריקני חשפו כי הצבא היה במרחק של כשלש שעות בלבד משיגור טילים לעבר מטרות בתוך איראן, כאשר הנשיא הודיע במפתיע על השגת ההסכם.