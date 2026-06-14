חגיגות הזכייה של קבוצת 'הניקס' באליפות ה-NBA הפכו לכאוס במנהטן, כאשר אוהדים הציתו כלי רכב ברחובות.

לפי הדיווחים, אוהדים נלהבים נראו מטפסים לתוך ובחלק מהמקרים גם על גגות של אוטובוסים באזור טיימס סקוור, זמן קצר לאחר שהוכרז על הנצחון.

במהלך החגיגות הסוערות נראו המונים רצים ברחובות, כשזיקוקים נשמעים ונראים מעל ברוקלין וסנטרל פארק.

כוחות משטרה שהגיעו למקום פעלו לפזר את ההתקהלויות ולהרחיק אוהדים מהאזורים המסוכנים, תוך ניסיונות להשיב את הסדר לרחובות. לפי גורמים בעירייה, מדובר באירועים המאפיינים לעיתים חגיגות ספורט גדולות בעיר, אך הודגש כי כל התנהגות מסכנת או אלימה תטופל בהתאם לחוק.