אחרי הסכם טראמפ-איראן: פיקוד העורף מסיר את ההגבלות

בתום הערכת מצב שנערכה הבוקר (שני), בעקבת ההסכם של הנשיא טראמפ עם איראן והסרת החשש לירי טילים מאיראן, הודיע דובר צה"ל על עדכון במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף. ההחלטה, שנכנסה לתוקף החל מהשעה 10:00, כוללת הסרה של הגבלות התקהלות ברחבי הארץ.

על פי ההודעה הרשמית, החל מהבוקר בשעה 10:00 ועד מחר, יום שלישי בשעה 20:00, תוסר ההגבלה על התקהלויות בכל אזורי הארץ.

באזור קו העימות - תותר רק פעילות חלקית, ללא שינוי בהנחיות.

המשמעות המעשית היא שאירועים המוניים יוכלו להתקיים ללא הגבלת מספר משתתפים, למעט באזור קו העימות שבו ימשיכו להיות בתוקף הנחיות מיוחדות.

פעילות מלאה ברוב רחבי הארץ

השינוי במדיניות מגיע לאחר תקופה ממושכת של הגבלות שהוטלו על התקהלויות המוניות. בימים האחרונים הוגבל מספר המשתתפים באירועים ציבוריים ל-5,000 איש, אך כעת מסירה פיקוד העורף את ההגבלה הזו באופן מלא.

באזור קו העימות, לעומת זאת, המצב נותר ללא שינוי. שם תמשיך להיות בתוקף מדיניות של פעילות חלקית, עם הנחיות מיוחדות המותאמות למצב הביטחוני המיוחד באזור. פיקוד העורף הדגיש כי ההנחיות באזור זה נותרות כפי שהיו, ללא כל שינוי.

הערכת מצב שוטפת

דובר צה"ל הבהיר בהודעתו כי פיקוד העורף ממשיך לקיים הערכת מצב שוטפת ורציפה. "ככל שיהיו שינויים במדיניות ההתגוננות, הציבור יעודכן על כך בפלטפורמות הרשמיות של פיקוד העורף ושל דובר צה"ל", נמסר.

יחד עם זאת, פיקוד העורף קורא לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות ולהיות ערניים. במקרה של שינוי במצב הביטחוני, ההנחיות עשויות להשתנות בהתאם, ועל הציבור להיות מוכן להתאים את עצמו למצב המשתנה.

כזכור, אמש הודיע פיקוד העורף על הגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ, בעקבות איומי איראן לשגר טילים על ישראל, לאחר התקיפה בדאחייה בביירות. כעת, עם הסרת החשש לאור ההסכם בין ארה"ב ואיראן, גם ההנחיות מתעדכנות.