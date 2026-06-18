הדמייה של המגה-יאכטה ( צילום: Anton Kroshechkin )

יש יאכטות פאר, ויש כלי שיט שנראים כאילו נולדו בכלל בעולם של מיתולוגיה. הקונספט החדש White Dragon של המעצב אנטון קרושצ'קין שייך בבירור לקבוצה השנייה: מגה-יאכטה באורך 150 מטרים, או 492 רגל, שעוצבה כמחווה דרמטית לתרבות הסינית ולדמותו של הדרקון הלבן. לא מדובר ביאכטה שנבנתה בפועל, אלא בקונספט עיצובי המוצע כתוכנית אפשרית לאלפיון העליון, אבל כזה שמצליח להזכיר עד כמה רחוק יכול ללכת הדמיון כשכסף, טכנולוגיה וסמליות נפגשים על פני המים.

העיצוב החיצוני הוא לב העניין. במקום קווי יאכטה שגרתיים, White Dragon עוטפת את גוף הספינה במבנה פיסולי עצום המזכיר דרקון לבן המתפתל מעל הסיפונים. לפי Museum of Design, הקונספט משלב בין פיסול אורגני להנדסה ימית מתקדמת, כאשר השלד החיצוני הענק יוצר צללית גמישה ויוצאת דופן סביב גוף מינימליסטי יחסית.

המגה יאכטה ( צילום: Anton Kroshechkin )

הדמיה של היאכטה ( צילום: Anton Kroshechkin )

בתוך היכאטה, נקודת המשיכה המרכזית נקראת Dragon’s Eye - חלל אטריום עגול ורב מפלסי שנועד להכניס אור טבעי אל לב היאכטה. במרכזו מתוכננת בריכת אינפיניטי פנימית ואזור וולנס, בהשראת יאוצ'י, בריכת הירקן המיתולוגית מן המסורת הסינית. התוצאה היא לא עוד בריכת שחייה לעשירים, אלא חלל שמנסה לייצר תחושה של ארמון פרטי בלב ים. מחדל ה-F-35: המטוס היקר בהיסטוריה מושבת - מיליארדים לפח דוד הכהן וב. ניסני | 17.06.26 בקרוב בישראל? דרום קוריאה יצאה בצעד נועז אל מול הגבול המסוכן אריה רוזן | 17.06.26 הקונספט כולל גם את כל מה שמצופה ממגה-יאכטה של בעלים אולטרה-עשיר: מנחת מסוקים, מוסך לטנדרים ימיים ולצעצועי מים שונים, אזורי הסבה חיצוניים, Beach Club, פלטפורמות נפתחות שהופכות לרציפים קטנים, חדר כושר, אזורי שירות, מטבח ומתחמי אירוח לבעלים ולאורחים. בחלק האחורי של היאכטה תוכנן אמפיתיאטרון פתוח, שיכול לשמש להופעות פרטיות, הקרנות קולנוע או אירועים מול הים. אחד האלמנטים המסקרנים ביותר מסתתר דווקא בראש הדרקון. שם, לפי הדיווחים, תוכנן טרקלין תצפית פנורמי, שמעניק מבט רחב אל הים מתוך "ראש" היצור המיתולוגי. בפרסומים שונים אף צוין כי אזור זה אמור לספק זווית ראייה של 270 מעלות דרך חזית הדרקון.

תרשים היאכטה ( צילום: Anton Kroshechkin )

הדמייה של האולם המרכזי ( צילום: Anton Kroshechkin )

מעבר לאסתטיקה, White Dragon מנסה לשדר גם חזון טכנולוגי. התכנון כולל שימוש בחומרים כמו סיבי פחמן, פיברגלס, פלדה ואלומיניום, לצד הנעה מימנית-חשמלית שמיועדת לשיוט נקי מפליטות במהירות של עד 17 קשר.

White Dragon כבר זכה להכרה במסגרת A’ Design Award בקטגוריית יאכטות וכלי שיט, שם הוצג כקונספט שמחבר בין מורשת תרבותית, הנדסה ימית וחוויית יוקרה עכשווית. ועדיין, בשלב הזה הוא נותר בעיקר הצהרה: לא עוד יאכטה עם בריכה וסיפון שמש, אלא ארמון צף שמבקש להפוך את הים למשהו פנטסטי.

הדמייה של האולם המרכזי ( צילום: Anton Kroshechkin )

אם יימצא יום אחד המיליארדר שיזמין את בנייתה, White Dragon עשויה להפוך לאחת היאכטות הבולטות ביותר שנראו בעולם. עד אז, היא נשארת חלום מרהיב על נייר - דרקון לבן עצום שמזכיר שגם בעולם שבו יאכטות פאר כבר מזמן הפכו לסמל סטטוס, עדיין אפשר להפתיע.