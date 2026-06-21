הכיבוש הושלם: טראמפ חגג על מטוסו החדש - בצבע דגל קטאר | צפו

( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בסוף השבוע בבסיס המשותף אנדרוז מטוס בואינג חדש אשר יצטרף אל צי המטוסים הנשיאותי, כך דיווחה רשת החדשות בי-בי-סי.

המטוס המפואר הוענק בשנה שעברה כמתנה ללא תנאים למשרד ההגנה האמריקני מטעם ממשלת קטאר והמשפחה המלכותית. צבא ארצות הברית סיים את עבודות ההתאמה במטוס הג'מבו שערכו המוערך עומד על כארבע מאות מיליון דולרים. טראמפ ציין בנאומו כי המטוס הזה הפך לבית לבן מעופף ברמת פאר שאף אחד לא ראה מעולם לפני כן. הנשיא הוסיף כי איכות העבודה של המטוס הזה היא כזו ש"כאשר תראו אותה, לא תאמינו". טראמפ המשיך לשבח את כלי הטיס ואמר כי ל"מעשה, איכות העצים, איכות החומרים, איכות המנועים - המנועים האלה הם המשובחים ביותר, הם הטובים ביותר בעולם, אין שום דבר דומה לזה". בסיום דבריו הדגיש הנשיא כי "זה באמת כבוד, ואני רוצה להודות לאמיר של קטאר".

טראמפ יורד מהמטוס הנשיאותי הקטארי ( צילום: הבית הלבן )

חשיפת מתנת הענק בשנה שעברה עוררה ביקורת נוקבת מצד שתי המפלגות הגדולות וכן מצד חלק מבעלי בריתו של הנשיא. המבקרים טענו כי קבלת תרומה בעלת ערך כה גבוה יוצרת ניגוד עניינים ואף עלולה להיות מנוגדת לחוקה המגבילה קבלת מתנות פדרליות.

הבית הלבן עמד על כך שקבלת כלי הטיס חוקית לחלוטין והתחייב כי המטוס יתרם לארכיון הספרייה הנשיאותית של טראמפ לאחר שיעזוב את תפקידו. חיל האוויר הוסיף כי המטוס נצבע מחדש בצבעי אדום, לבן, כחול וזהב, וכי חלל הפנים שלו עבר שינויים מזעריים בלבד.

לפי הודעת חיל האוויר, השדרוגים במטוס כללו מערכות אבטחה מתקדמות, אמצעי תקשורת משימתיים ותמיכה לוגיסטית מקיפה. בצבא הבהירו כי כל האיומים הביטחוניים הפוטנציאליים אשר היו קשורים לבעלות הקודמת על כלי הטיס נוטרלו לחלוטין.

המטוס החדש ישמש את הנשיא באופן זמני עד אשר חברת בואינג תספק את שני המטוסים הייעודיים שייצורם התעכב ממושכות. במקביל, הצי המקורי שכלל שני מטוסי בואינג ותיקים משנת תשעים עובר שינוי כאשר אחד מהם יוצא כעת משימוש מבצעי.

מנהל התקשורת של הבית הלבן, סטיבן צ'ונג, פרסם ברשת החברתית תמונה של המטוס המזדקן וכתב "כל הכבוד, עבד טוב ונאמן". צ'ונג הוסיף כי מדובר בנסיעה האחרונה של כלי הטיס, בעוד חיל האוויר נערך לתחילת טיסות המבחן וההסמכה של הדגם המעודכן.

חדי עין שמו לב לצבעו החדש של המטוס הנשיאותי, שדומה באופן מחשיד לדגל קטאר. "הכיבוש הושלם", ניתן היה לקרוא ברשתות החברתיות על הכסף הרב ששפכה קטאר על ארה"ב של טראמפ בכהונה הנוכחית.