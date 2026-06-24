צבא ארה"ב חיסל בסוריה מנהיג בכיר בדאעש - "נמשיך להגן"

כוחות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) פרסמו לפני זמן קצר (רביעי), כי ביצעו ב-19 ביוני תקיפה אווירית מדויקת בצפון מערב סוריה, שהביאה למותו של מנהיג בכיר בארגון הטרור דאעש.

המבצע מהווה חלק ממאמציה המתמשכים של ארה"ב לשבש ולחסל מנהיגי טרור המאיימים על אזרחים אמריקניים ועל בעלות בריתה.

על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז, התקיפה חיסלה את עלי חוסיין אל-עולווי, שכיהן בתפקיד בכיר בארגון הטרור. "CENTCOM ושותפינו נותרים מחויבים לעקור את שרידי דאעש הנותרים כדי להבטיח את תבוסתו המתמשכת", הבהיר אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז.

המאבק המתמשך בדאעש

התקיפה בסוריה מצטרפת לשורה של פעולות שנוקטים כוחות ארה"ב ובעלות בריתה נגד ארגון הטרור דאעש. למרות שהארגון הובס מבחינה טריטוריאלית לפני שנים, הוא ממשיך להוות איום משמעותי באזור המזרח התיכון ומעבר לו.

אדמירל קופר הדגיש כי "נמשיך להגן על מולדת ארה"ב, על אנשי השירות שלנו, על בעלות בריתנו ושותפינו ברחבי האזור". דבריו משקפים את המחויבות האמריקנית להמשיך במאבק נגד הטרור, גם כאשר הארגון פועל מתוך מחתרת ולא שולט בשטחים.

האיום הגלובלי של דאעש

ארגון דאעש, שהגיע לשיאו בשנים 2014-2017 כאשר שלט בשטחים נרחבים בסוריה ובעיראק, הפך בשנים האחרונות לארגון מחתרתי המבצע פיגועים ומנסה לגייס תומכים ברחבי העולם. במזרח התיכון, ובמיוחד בעיראק, הארגון ממשיך להוות איום משמעותי על היציבות האזורית.

בחודשים האחרונים דווח על מספר מקרים בהם אזרחים במדינות שונות ניסו לבצע פיגועים בהשראת דאעש. בניו יורק, למשל, סוכל ניסיון פיגוע של שני צעירים שנשבעו אמונים לארגון ותכננו לבצע טבח המוני. גם בישראל נעצרו בחודשים האחרונים מספר חשודים שהזדהו עם האידיאולוגיה הקיצונית של הארגון.

פיקוד המרכז האמריקני ממשיך לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם שותפים אזוריים כדי לאתר ולחסל מנהיגי טרור. התקיפה בסוריה מדגימה את היכולת המבצעית של הכוחות האמריקניים לפעול במדויק נגד יעדים בעלי ערך גבוה, תוך מזעור נזקים נלווים.