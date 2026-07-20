מאחורי הקלעים: איך ואנס מנסה לסכל את הפגישה בין נתניהו לטראמפ

ג'יי די ואנס ( צילום: שאטרסטוק )

גורמים מדיניים בכירים בירושלים חשפו הערב (שני) כי מאחורי הקלעים של המערכת הדיפלומטית מתנהל מאבק עיקש סביב קיומה של פגישה רשמית בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על פי הדיווח באתר Ynet, אנשיו של סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס פועלים באופן אקטיבי כדי לסכל את המפגש המתוכנן בין השניים.

הבכירים הישראלים מסבירים, לפי הדיווח, של איתמר אייכנר, כי בוושינגטון קיים חשש ממשי שראש הממשלה ינצל את הפגישה כדי להפעיל לחץ ישיר על הנשיא טראמפ, במטרה להוביל לקו ניצי ותקיף בהרבה נגד הרפובליקה האיסלאמית של איראן. הניסיונות לטרפד את הפגישה מגיעים על רקע מתיחות גלויה בין הממשלים, אך הגורמים המדיניים מדגישים כי היחסים האישיים והמקצועיים בין נתניהו לטראמפ טובים וחמים בהרבה מכפי שמצטייר בכלי התקשורת. לדברי הגורמים, חלק ניכר מהדיווחים על משברים, כעסים או נתק בין המנהיגים אינם אלא מצג שווא, בעוד שהקושי האמיתי נובע מהתנגדותם של דרגי הממשל הסובבים את סגן הנשיא ואנס. בשלב זה, טרם נקבע מועד סופי למפגש, ואריה לייטסטון, שליח הממשל ויועצו של סטיב וויטקוף, צפוי להיפגש בקרוב עם נתניהו כדי לנסות ולסגור את הפרטים הלוגיסטיים והמהותיים במידה והפגישה אכן תצא אל הפועל. דיווח: נשיא לבנון ושר החוץ האמריקני הסכימו על השלמת נסיגה ישראלית מדרום לבנון דניאל הרץ | 19.07.26 הלוויית גראהם והמועד הדחוף הצורך הבהול של לשכת ראש הממשלה בתיאום הפגישה קשור באופן ישיר לתוכניות הנסיעה של נתניהו לארצות הברית בשבוע הבא. ראש הממשלה מעוניין להשתתף בהלווייתו של הסנאטור לינדזי גראהם, שצפויה להתקיים ב-27 בחודש, אולם בירושלים מבהירים כי נתניהו אינו מעוניין לנחות בוושינגטון ללא פגישה מוסדרת עם הנשיא האמריקני. כזכור, נתניהו ביטל את נסיעתו המתוכננת לארצות הברית השבוע, תחת הנימוק הרשמי כי הלווייתו של גראהם נדחתה לסוף החודש. עם זאת, גורמים פוליטיים מציינים כי הסיבה האמיתית לביטול הייתה חוסר שביעות הרצון בבית הלבן, שם זיהו ניסיון ישראלי לכפות את קיום המפגש, ועל כן לא מיהרו לאשר אותו. כעת, המגעים הדיפלומטיים נמשכים באינטנסיביות כדי להגיע לסיכומים לקראת השבוע הבא.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

ואנס והאשמות החריפות נגד ישראל

ברקע הדברים, סגן הנשיא ג'יי די ואנס ממשיך להוביל קו ביקורתי חריף ויוצא דופן נגד מדינת ישראל ומערכת הביטחון שלה. בריאיון ממושך בן שלוש שעות שהעניק לפודקאסט הפופולרי של ג'ו רוגן, הטיח ואנס האשמות קשות וטען כי לעבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין היו קשרים מובהקים עם הדרגים הגבוהים ביותר במודיעין הישראלי.

ואנס הסתמך בדבריו על פרסום במגזין "טיים" וטען כי גורמים רשמיים בישראל מנהלים קמפיין השפעה סמוי וממומן בסכומי עתק בתוך ארצות הברית, שמטרתו להטות את דעת הקהל האמריקנית ולחבל במשא ומתן המדיני שמנהל הממשל מול איראן. לטענתו, מטרת הפעילות הזו היא להביא להארכת המלחמה ללא תכלית מוגדרת.

ההתבטאויות החריפות הללו מצטרפות לטענות קודמות של סגן הנשיא, לפיהן בידיו ראיות מוצקות לכך שגורמים בממשלת ישראל מתנגדים בתוקף לעסקה המתגבשת עם איראן ומנסים להכשיל אותה בכל מחיר. ואנס אף תקף בעבר את חברי הקבינט המדיני-ביטחוני בישראל שמתחו ביקורת על הנשיא טראמפ לאחר החתימה על מזכר ההבנות עם איראן, והזכיר להם כי הכסף האמריקני הוא שהגן על המדינה.

התאמה למגמה הפוליטית

מקורבים לצוותו של ואנס מסבירים את התנהלותו הלוחמנית בכך שהוא מזהה שחיקה משמעותית בתמיכה בישראל בקרב ציבור הבוחרים האמריקני, ובמיוחד בקרב הדור הצעיר במפלגה הרפובליקנית, ועל כן הוא בוחר להתאים את עמדותיו הפומביות למגמה הפוליטית הזו. יצוין כי ואנס הודיע לאחרונה על הולדת בנו הרביעי, אירוע היסטורי נדיר שהפך אותו לסגן הנשיא הראשון שנולד לו ילד בזמן כהונתו מזה למעלה מ-150 שנה.

בינתיים, המתיחות בין הממשלים ממשיכה להשפיע על קשרי ישראל-ארצות הברית, כאשר גורמים בירושלים מביעים תקווה כי למרות המכשולים, הקשר האישי החזק בין נתניהו לטראמפ יאפשר בסופו של דבר את קיום הפגישה המתוכננת. עדכונים נוספים בהמשך.