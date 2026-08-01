המתיחות הביטחונית במזרח התיכון הגיעה לשיא מדאיג בימים האחרונים, כאשר דמות איראנית בכירה פרסמה אזהרה חריפה המופנית כלפי מדינות המפרץ הפרסי. סייד מוחמד מרנדי, פרופסור באוניברסיטת טהרן המשמש כחבר בצוות המו"מ האיראני והמזוהה באופן הדוק עם המשטר, פרסם ברשת החברתית X הודעה מאיימת ביותר.

לדברי מרנדי, בהתבסס על הצהרות שמועברות ממשל טראמפ, "נראה כי סביר מאוד שהלילה יהיה הלילה האחרון של החיים הנורמליים". האיום מתפרסם על רקע הערכות מודיעיניות לפיהן נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתקרב לקבלת החלטה אסטרטגית בנוגע לתקיפות נרחבות במתקנים איראניים. במדינת ישראל הועלתה רמת הכוננות במערכות ההגנה, אולם בשלב זה לא חל שינוי בהנחיות פיקוד העורף לציבור.

הפרופסור האיראני פירט את האיום בצורה מפורשת וחדה: במקרה שתבוצענה תקיפות נגד התשתית האזרחית של איראן, התשתית החיונית של משטרים אזוריים אלה, לצד זו של מדינת ישראל ואולי גם של ממלכת ירדן, תושמד. מרנדי הוסיף והזהיר כי על אוכלוסיות המדינות הללו להיערך לפינוי מיידי.

האיומים מכוונים במפורש כלפי מדינות המפרץ: קטאר, ערב הסעודית, כווית, בחריין, איחוד האמירויות, ואולי גם סולטנת עומאן. חלק מהמדינות הללו מקיימות יחסים מורכבים עם המשטר בטהראן, ובחלקן קיים שיתוף פעולה ביטחוני עם ארצות הברית ועם מדינת ישראל.

האיומים מגיעים בעיתוי רגיש במיוחד. בימים האחרונים התפרסמו דיווחים על תוכנית אסטרטגית קיצונית הנשקלת בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו - הטלת מצור יבשתי מקיף על איראן שיחסום את גבולותיה ויחתוך את צינורות האספקה הכלכליים והצבאיים שלה.

מערכת הביטחון במדינת ישראל נמצאת בימים אלה במצב של דריכות מוגברת. גורם ישראלי בכיר מסר לחדשות 12 כי "אנחנו נמצאים קרוב מאוד לנקודת הכרעה". יחד עם זאת, גורם ביטחוני אחר הבהיר לרשת CBS כי מדינת ישראל אינה מודעת להחלטה על חידוש המבצע הצבאי במלואו, וכן לא התקבלה בקשה ממשל טראמפ למדינת ישראל להצטרף לפעולות צבאיות נגד איראן.