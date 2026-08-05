עראקצ'י בעומאן ( צילום: משרד החוץ של עומאן )

עיתון "הניו יורק טיימס" חשף כי איראן ועומאן מגבשות בחשאי תוכנית לשליטה על תנועת הספנות במצר הורמוז. על פי הדיווח, המבוסס על מקורות רשמיים בוושינגטון ובטהרן, ההסכם המתגבש משנה את מפת הניווט במפרץ הפרסי ומעניק לטהרן שליטה על עורק הנפט העולמי.

לפי המידע שהגיע לעיתון, כלי שיט הנכנסים למפרץ יידרשו לנוע בנתיב הצפוני, הצמוד לחוף האיראני ותחת פיקוח משמרות המהפכה. לעומת זאת, אוניות היוצאות מהמפרץ ינותבו לנתיב הדרומי שבשליטת עומאן. כדי להימנע מהפרת החוק הבינלאומי האוסר על גביית אגרות מעבר בנתיבים בינלאומיים, איראן מציעה מודל של "דמי שירות". התשלומים יוצגו כתמורה עבור אבטחה, כוח אדם וטיפול במפגעים סביבתיים, כאשר ההכנסות אמורות להתחלק שווה בשווה בין טהרן למסקאט. ההצעה הרשמית שהגישה עומאן למדינות המערב מגיעה על רקע הסכם המסגרת שנחתם החודש בין וושינגטון לטהראן. ההסכם כלל התחייבות ל"מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים ללא תשלום", אך הגדרה זו תקפה לששים ימים בלבד במהלך המגעים. לאחר ביטול התקיפה המתוכננת: כך איראן לועגת לנשיא טראמפ אליהו לוי | 02.08.26 טראמפ: הסנקציות להגנה על נתניהו בבלי | 01.08.26 בין שתי המדינות קיימת מחלוקת לגבי אופן גביית הכספים. עומאן מציעה מודל של תרומות מרצון, בעוד איראן דוחקת בהסדר מחייב שיאפשר לה לאכוף תשלומים על חברות הספנות.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

מעבר לרווח הכלכלי, התוכנית מעניקה למשטר האיראני כלי מיקוח אסטרטגי משמעותי. היכולת לפקח באופן ישיר על כל כלי שיט הנכנס למפרץ הופכת את חברות הספנות העולמיות לתלויות בטהרן. בנוסף, האיראנים מתנים את פתיחת המצר בהסרה מלאה של המצור הימי שהטילה ארה"ב על נמליהם.

על פי דיווח באתר אקסיוס, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הסכים להצעת פשרה שגיבשו ארה"ב והמתווכים הקטארים. לפי המתווה, כניסת כלי שיט למפרץ תתבצע דרך המרחב הימי האיראני, בעוד היציאה תהיה דרך המרחב הימי של עומאן.

המשמעות היא שאיראן תוכל בפועל לגבות דמי מעבר מכל הנכנסים למצר. מבחינת האיראנים מדובר בהישג משמעותי בסוגיית הורמוז, שכן הם יוכלו לעכב ספינות שסירבו לשלם.

מוחמד בן סלמאן ( צילום: שאטרסטוק )

בממשל האמריקני דחו את הפרטים וכינו אותם "בלתי מדויקים", תוך הבהרה חד-משמעית שאף ספינה לא תידרש לשלם למשטר האיראני. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הבהיר בביקורו בבחריין כי ארצות הברית תתנגד לכל ניסיון ליצור רווח כספי מהנתיב. רוביו הדגיש כי לא משנה אם התשלום יוגדר כ"אגרה או עמלה או תרומה", וכי "אנחנו צריכים לחזור לאיך שהמצרים נראו לפני הסכסוך הזה".

הנשיא דונלד טראמפ הציב לאיראן אולטימטום ברור – בחירה בין הסכם כולל ופירוז גרעיני לבין קריסה כלכלית תחת לחץ צבאי. בריאיון לרשת "פוקס ניוז" הבהיר הנשיא כי ארצות הברית מקיימת שיחות עם איראן, אך הסבלנות מתקצרת. "המצר ייפתח מאוד בקרוב, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד - ואז המצר ייפתח", אמר טראמפ.

במקביל, סעודיה והאמירויות צופות במתרחש בדאגה רבה. הן חוששות מהדומיננטיות האיראנית על עורק הנפט שלהן, אך פונות לארה"ב לבלום תקיפות צבאיות ולמצוא פתרון דיפלומטי. על פי דיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', שיחה בין יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן לנשיא טראמפ, לצד הצעה קטרית חדשה, הובילו לשינוי העמדה האמריקאית ולהקפאת התקיפות נגד איראן.

גורמים באמירויות טענו כי משמרות המהפכה לא יתפשרו ללא הסלמה אמריקאית. הסעודים הבהירו כי עימות נרחב יביא לפגיעה קשה בתשתיות האזוריות. ממשלת סעודיה מסרה כי "מאמצים כאלה סוללים את הדרך לפתרונות דיפלומטיים שמניבים תוצאות חיוביות, שומרים על ביטחון הפיקוח והיציבות באזור ומונעים הדרדרות לעימות רחב יותר".