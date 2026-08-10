ממשלת קולומביה הודיעה על הכרתה בריבונות מדינת ישראל על רמת הגולן, בעקבות ביקורו של שר החוץ גדעון סער במדינה בסוף השבוע האחרון. שר החוץ סער השתתף בטקס השבעתו של נשיא קולומביה החדש, אבלרדו דה לה אספרייה, הידוע כידיד ישראל, ונפגש עמו ביום חמישי האחרון בעיר בראנקייה.

בהודעה הרשמית של ממשלת קולומביה נכתב: "נוכח חוסר היציבות האזורי המתמשך במזרח התיכון, ובהתחשב בחשיבותה האסטרטגית של רמת הגולן לביטחונה של ישראל, ממשלת קולומביה מכירה בריבונותה של ישראל על הטריטוריה הזו, וכן בזכותה של המדינה להגן על עצמה מפני איומים חיצוניים."

ממשלת קולומביה הוסיפה והבהירה: "במשך עשרות שנים ניצבת ישראל בפני אתגרי ביטחון מתמשכים וקיומיים בכל גבולותיה. איומים אלה התעצמו באופן משמעותי בשנים האחרונות, והגיעו לשיאם במתקפת הטרור הנוראית של 7 באוקטובר, אשר המחישה את חומרתם ואת אופיים המשתנה של הסכנות העומדות בפני העם הישראלי. בהקשר הביטחוני האזורי הזה, קולומביה מכירה בכך ששמירת השליטה והריבונות של ישראל על רמת הגולן מהווה מרכיב חיוני בבטחונה הלאומי וביכולתה להגן על אזרחיה ולשמור על ביטחונם."

שורת הסכמים נוספים

ההכרה בריבונות על רמת הגולן מצטרפת לשורה של הסכמות משמעותיות שהושגו במהלך המגעים בין שר החוץ סער לבין נשיא קולומביה, סגן הנשיא ושר החוץ הקולומביאני.

בין ההסכמות: חידוש מלא ומיידי של היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות, מינוי שגרירים באופן מיידי, העברת שגרירות קולומביה לירושלים, ביטול חובת הויזות בין המדינות, חזרה להסכם סחר חופשי, פרישת קולומביה מהתביעה של דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי ומ"קבוצת האג", והסכמה על הידוק היחסים המדיניים, הביטחוניים והכלכליים.

שיחה על רקע רעידת האדמה

שר החוץ סער שוחח עם עמיתו הקולומביאני, עומר בולה אסקובר, והביע סולידריות עם קולומביה ואזרחיה בעקבות רעידת האדמה שפקדה את המדינה. שר החוץ הציע את סיועה של מדינת ישראל לקולומביה בעת הזו.

ההתקרבות בין ישראל לקולומביה היא חלק ממהלך רחב יותר שמוביל שר החוץ סער להעמקת קשרי ישראל עם מדינות אמריקה הלטינית. שר החוץ קבע כי שנת 2026 תהיה "שנת אמריקה הלטינית" במשרד החוץ, במסגרתה יופנו מאמצים אסטרטגיים להידוק הקשרים עם מדינות היבשת.