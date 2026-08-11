בהודעה היסטורית שפורסמה הערב, הכריזו ישראל ווונצואלה על חידוש היחסים הדיפלומטיים ביניהן ברמה קונסולרית. הצעד מגיע בעקבות שני אירועים מרכזיים: נפילת משטרו של הרודן ניקולס מדורו ומעצרו בידי ארצות הברית, לצד פעילותה המקיפה של משלחת הסיוע הישראלית שהגיעה למדינה בעקבות רעידת האדמה ההרסנית.

בהודעה המשותפת שפרסמו שתי הממשלות נכתב: "ממשלות מדינת ישראל והרפובליקה הבוליברית של ונצואלה מודיעות כי, בעקבות ביקורה של המשלחת ההומניטרית הישראלית בוונצואלה בעקבות רעידת האדמה הכפולה שאירעה ב־24 ביוני האחרון, ובהמשך לשיחות שהתקיימו בין בכירים משני הצדדים, הסכימו שתי המדינות לאפשר את המשך שיתוף הפעולה הטכני הבילטרלי הנובע ממאמצי החירום והשיקום בעקבות רעידת האדמה הכפולה. כמו כן, שתי המדינות מסכימות להקים מנגנון תיאום שיאפשר מתן שירותים קונסולריים לאזרחיהן המתגוררים במדינה האחרת, בהתאם לצורך. שתי הממשלות מכירות בחשיבות הקשר בין מדינת ישראל לבין הקהילה היהודית המתגוררת בונצואלה, המהווה גשר חשוב של ידידות היסטורית בין שתי המדינות".

משלחת הסיוע הישראלית שיצאה לווונצואלה בעקבות רעידות האדמה הקשות שפקדו את המדינה בסוף חודש יוני, הפכה למשלחת הארוכה ביותר בתולדות פיקוד העורף. כשלושים ושניים מומחים ישראלים המשיכו בפעילותם בשטח זמן ממושך, גם לאחר שרוב המשלחות הבינלאומיות האחרות סיימו את עבודתן ועזבו את המדינה הדרום-אמריקאית.

תת-אלוף (מיל') יוסי פינטו, מפקד המשלחת ומפקד יחידת החילוץ והאזרחית (היחצ"א), דיווח מאזור ההרס המרכזי בלה גואירה סמוך לבירה קראקס: "אנחנו נמצאים באזור שנפגע באופן משמעותי מאוד. מאות מבנים נהרסו, ומדובר באירוע מורכב ורחב היקף".

מסיוע מיידי למאמץ שיקום ממושך

לדברי דובר צה"ל, המשלחת הישראלית התמקדה בסיוע לרשויות המקומיות במעבר משלב הסיוע המיידי לשלב השיקום ארוך הטווח. פינטו הסביר: "עיקר המאמצים שלנו מתמקד בהעמדת הידע, הניסיון והיכולות שצברנו בארץ ובעולם. אנחנו מסייעים בגיבוש תמונת מצב לאומית, בתהליכי קבלת החלטות, בקביעת סדרי עדיפויות ובהנחת התשתית לתהליך השיקום".

מפקד המשלחת הדגיש כי מדובר בתהליך שיימשך זמן רב. "המטרה שלנו היא להעניק להם את הכלים המקצועיים הטובים ביותר, שיסייעו להם להתמודד עם האתגר המורכב שלפניהם", ציין, תוך שהוא מעריך שתהליך השיקום יימשך חודשים רבים ואף שנים.

שתי רעידות האדמה בעוצמה של 7.2 ו-7.5 במדד ריכטר שהתרחשו ב-24 ביוני הותירו אחריהן הרס נרחב במדינת לה גואירה. על פי הנתונים המעודכנים של הרשויות המקומיות, מספר ההרוגים עומד על 3,342 בני אדם, מספר הפצועים הגיע ל-16,740, וכ-17,345 תושבים נותרו ללא מקום מגורים.

שיתוף פעולה הדוק עם השלטונות

פינטו הדגיש את אופי שיתוף הפעולה עם השלטונות המקומיים: "אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות. הם קשובים להמלצות ולתובנות שאנחנו מביאים, ועצם העובדה שהמשלחת הישראלית ממשיכה לפעול כאן גם לאחר שמרבית המשלחות הבינלאומיות כבר עזבו, מעניקה ערך משמעותי למאמץ".