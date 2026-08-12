הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם אמש (יום ד') הצהרה חריפה בה הוא טוען כי ארצות הברית מחזיקה בשליטה מוחלטת על מצר הורמוז, נתיב השיט החיוני במזרח התיכון. בפרסום ברשתות החברתיות הכריז טראמפ כי הצי האמריקני שולט באופן מלא במעבר הימי האסטרטגי.

"הצי של ארה"ב מחזיק בשליטה מוחלטת על מצר הורמוז. אני סבור שנמשיך לשמור עליה!", כך נכתב בהודעת הנשיא. טראמפ הדגיש כי פעילות הצי האמריקני באזור זוכה להכרה רחבה, והוסיף: "המצור הימי שלנו מכונה על ידי כולם 'חומת פלדה', ואין שום דבר שאיראן יכולה לעשות בנידון".

בהמשך הודעתו פירט הנשיא האמריקני רשימה של פגיעות קשות ביכולות הצבאיות של המשטר באיראן. טראמפ תיאר מצב של שיתוק מערכתי של זרועות הביטחון במדינה, תוך טענה כי כוחות הביטחון של טהרן איבדו את נכסיהם העיקריים.

"אין להם צי, אין להם חיל אוויר, החיילים שנותרו להם אינם מקבלים שכר, משמרות המהפכה מרוסקים ובורחים, וה'מנהיגות' שלהם מוטלת בספק, במקרה הטוב!", כך נכתב בהודעת טראמפ.

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הנשיא האמריקני התייחס גם למצבה הכלכלי הקשה של איראן, תוך תיאור של קריסה כלכלית מוחלטת של המשטר. לדבריו, קופת המדינה האיראנית התרוקנה לחלוטין, והוא הוסיף: "אין להם כסף – המדינה שלהם 'גמורה'. כל מה שיש להם זה פייק ניוז ו-300% אינפלציה, וזה רק הולך וניהיה גרוע יותר!"