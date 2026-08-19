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ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר קודם (יום ד') כי מדינת ישראל לא תאפשר לטורקיה להתבסס צבאית בשטח סוריה באופן המהווה איום על גבולותיה. האזהרה הגיעה על רקע דיווחים על התקרבות בין השלטון החדש בדמשק לבין אנקרה, ועל ניסיונות טורקיים להרחיב את נוכחותם הצבאית בשטח הסורי.

"לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה שמאיימת על ישראל", הצהיר ראש הממשלה. נתניהו ציין כי ישראל העבירה מסר ברור לגורמים הרלוונטיים באזור, תוך שימוש במילה "Don't". "כנראה שלא שמעו אותו מספיק טוב, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה טובה יותר", הוסיף ראש הממשלה, תוך רמז לפעולות שננקטו בעקבות כך. דבריו של ראש הממשלה באים על רקע שיחת טלפון יוצאת דופן שהתקיימה בין ראש המוסד רומן גופמן לבין שר החוץ הסורי החדש, אסעד אל-שייבאני. השיחה, שהתקיימה ביום ה' האחרון, התמקדה בסוגיית הנוכחות הצבאית הטורקית בסוריה, וזאת ימים ספורים בלבד לפני שישראל ביצעה תקיפה אווירית נרחבת בצפון סוריה. בשיחה הביע ראש המוסד את החששות הישראליים מפני התבססות כוחות טורקיים בסמוך לגבול, במיוחד לאור הפעילות הצבאית המוגברת של אנקרה באזור. המגע מתקיים על רקע השינויים הדרמטיים בסוריה מאז נפילת משטרו של בשאר אל-אסד, ומהווה אחד ממגעי הדרג הגבוה ביותר שנרשמו בין ירושלים לבין השלטון החדש בדמשק.

רגעים אחרי התקיפה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

ישראל נטלה אחריות על התקיפות בבסיס אבו א-דוהור שבצפון-מערב סוריה, תוך טענה כי דמשק הפרה את הסטטוס קוו הביטחוני כאשר אפשרה לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס האווירי הסמוך לחלב. בהודעה מלשכת ראש הממשלה נאמר כי "ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר".

השליח האמריקני המיוחד לסוריה ושגריר ארה"ב בטורקיה, טום ברק, מסר לסוכנות רויטרס כי טורקיה לא קיבלה התרעה מוקדמת על התקיפות. לדבריו, לאחר שהטורקים זיהו את המטוסים נעים צפונה לכיוון שטחם, הם "היו יכולים באופן סביר להיערך לתגובה משלהם". השליח ציין כי "למרבה המזל, אנשים שקולים הצליחו למנוע מהמצב להידרדר עוד יותר".

התקשורת הטורקית הגיבה בחריפות לתקיפה הישראלית. ערוצי הטלוויזיה, העיתונים ואתרי החדשות המובילים באנקרה ובאיסטנבול דחו את הטיעונים הישראליים. עיתון "טורקיה" כתב בכותרת ראשית "פרובוקציה חמורה מצד ישראל", ואילו עיתון "TAKVIM" טען כי "הבעיה של הציונים היא טורקיה".

דבריו של ראש הממשלה מהווים אישור למעשה לכך שישראל עוקבת מקרוב אחר השינויים המתרחשים בסוריה מאז נפילת משטר אסד, וכי היא נחושה לפעול באופן מעשי וצבאי כדי למנוע מכל גורם אזורי להתבסס באזור באופן המסכן את ביטחונה. הנוכחות הטורקית הגוברת בשטח הסורי מהווה מוקד דאגה מרכזי עבור ישראל, במיוחד לאור הפעילות הצבאית המוגברת של אנקרה.

השליח האמריקני ציין כי התקרית ממחישה את הצורך במנגנון למניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. לדבריו, וושינגטון כבר מסייעת בהעברת מידע ובדיאלוג בין הצדדים, אך נדרש "מנגנון חזק יותר" שימנע אי-הבנות ויצור ערוצי תקשורת ישירים בין הגורמים השונים הפועלים בשטח הסורי.