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בנס גדול ניצלו שני דייגים ממקסיקו לאחר שצפו חמישה ימים שלמים בלב האוקיינוס השקט, כשהם נאחזים בצידנית גדולה ללא כל מזון או מים. השניים, דניאל גררו מרטינס בן ה-53 וחוסה לואיס פורטלס וייגאס בן ה-32, יצאו לדיג מעיירת פארדון שבמדינת צ'יאפס. יממה לאחר יציאתם נותק הקשר עמם, כאשר סירתם טבעה בים. כוחות החילוץ פתחו במבצע חיפוש נרחב, תוך ניסיון לשחזר את נתיב ההפלגה של הדייגים. החיפושים הורחבו בהדרגה והופעלו כלי טיס וכוחות ימיים של הצי המקסיקני. לבסוף, כאשר כמעט ואיבדו תקווה, אותרו שני הדייגים צפים בתוך צידנית במרחק של כ-240 קילומטרים מחופי צ'יאפס.

הדייגים שאותרו בלב ים ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

מזכירות הצי של מקסיקו פרסמה הודעה רשמית שבה נאמר: "פריסת הכוחות הימיים והאוויריים אפשרה להרחיב את החיפוש, לאתר את הדייגים, להביא אותם למקום מבטחים ולאחד אותם עם משפחותיהם".

שני הדייגים חולצו כשהם במצב של התייבשות חמורה, ופונו באמצעות מסוק לבית חולים לקבלת טיפול רפואי. הרשויות במקסיקו פתחו בחקירה לבירור נסיבות טביעת הסירה. על פי ההערכות הראשוניות של החוקרים, תנאי מזג אוויר קשים ורוחות חזקות היו בין הגורמים האפשריים לאסון.