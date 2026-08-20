בבלי
ניצלו בנס

ניצלו בנס: חמישה ימים בצידנית באוקיינוס

שני דייגים שסירתם טבעה באוקיינוס השקט שרדו חמישה ימים בתוך צידנית ללא מזון ומים, ונמצאו במרחק מאות קילומטרים מהחוף | כוחות הצי המקסיקני חילצו אותם כשהם סובלים מהתייבשות קשה

בנס גדול ניצלו שני דייגים ממקסיקו לאחר שצפו חמישה ימים שלמים בלב האוקיינוס השקט, כשהם נאחזים בצידנית גדולה ללא כל מזון או מים. השניים, דניאל גררו מרטינס בן ה-53 וחוסה לואיס פורטלס וייגאס בן ה-32, יצאו לדיג מעיירת פארדון שבמדינת צ'יאפס. יממה לאחר יציאתם נותק הקשר עמם, כאשר סירתם טבעה בים.

כוחות החילוץ פתחו במבצע חיפוש נרחב, תוך ניסיון לשחזר את נתיב ההפלגה של הדייגים. החיפושים הורחבו בהדרגה והופעלו כלי טיס וכוחות ימיים של הצי המקסיקני. לבסוף, כאשר כמעט ואיבדו תקווה, אותרו שני הדייגים צפים בתוך צידנית במרחק של כ-240 קילומטרים מחופי צ'יאפס.

הדייגים שאותרו בלב ים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

מזכירות הצי של מקסיקו פרסמה הודעה רשמית שבה נאמר: "פריסת הכוחות הימיים והאוויריים אפשרה להרחיב את החיפוש, לאתר את הדייגים, להביא אותם למקום מבטחים ולאחד אותם עם משפחותיהם".

שני הדייגים חולצו כשהם במצב של התייבשות חמורה, ופונו באמצעות מסוק לבית חולים לקבלת טיפול רפואי. הרשויות במקסיקו פתחו בחקירה לבירור נסיבות טביעת הסירה. על פי ההערכות הראשוניות של החוקרים, תנאי מזג אוויר קשים ורוחות חזקות היו בין הגורמים האפשריים לאסון.

חילוץמקסיקודייגיםבבלי
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@babli.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר