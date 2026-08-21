סוכנות ה-FBI עצרה ביום רביעי שעבר אישה בת 35 מהעיר אולבני שבמדינת ניו יורק, בחשד שתכננה לבצע פיגוע טרור בבניין הקפיטול של המדינה. החשודה, ג'סיקה בואי, הואשמה במתן תמיכה לארגון טרור, לאחר שהתברר כי פעלה בהשראת ארגון הטרור דאעש ותכננה לפוצץ את הבניין הממשלתי הממוקם במרחק של פחות משני מיילים מביתה.

מהתלונה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בצפון ניו יורק עולה כי החשודה עברה תהליך של אימוץ דת האיסלאם לפני כחמש שנים, ומאז עברה תהליך הקצנה מהיר ברשתות החברתיות. היא פתחה מספר חשבונות תחת שמות איסלאמיים שונים, שחלקם נחסמו שוב ושוב עקב הפרת תנאי השימוש של הפלטפורמות.

קרייג טרמרולי, הסוכן המיוחד הממונה על משרד ה-FBI באלבני, העיד כי החשודה כתבה בין היתר "השבח לאללה על 11 בספטמבר". עוד העיד טרמרולי כי נמצאו ברשותה מספר הקלטות שמע באנגלית ובערבית בהן היא נשבעת אמונים לארגון הטרור דאעש.

תפקידו של המקור החסוי בחשיפת התוכנית

מהחקירה עלה כי בחודשים יולי ואוגוסט השנה, החשודה ניהלה שיחות עם מקור חסוי ששיתף פעולה עם ה-FBI והתחזה למתווך של ארגון דאעש. במהלך שיחות אלו, היא חשפה את כוונותיה לבצע פיגוע בבניין הקפיטול של מדינת ניו יורק וביקשה סיוע בביצוע התוכנית.

"אני רוצה לפגוע באויבי אללה", אמרה החשודה למקור החסוי, תוך שהיא מפרטת את תוכניותיה. צוותי מעקב של ה-FBI תיעדו אותה מבקרת בבניין הקפיטול חמש פעמים במהלך התקופה, כאשר בכל ביקור היא צילמה את האזור ותיעדה פרטים על המבנה והסביבה הקרובה.

באחת ההודעות שנכללו בתלונה נגדה, כתבה החשודה: "אני רוצה להרוס כמה שיותר מהבניין ולהרוג את הסנאטורים בזמן שהם נפגשים". היא הסבירה כי בחרה בבניין הקפיטול מכיוון שהיה נגיש יותר עבורה. "באופן אידיאלי זה היה הבית הלבן עם הנשיא", הודתה למקור החסוי, "אבל זו עבודה קשה עוד יותר".

רכישת חומרים והמעצר

במהלך החודש האחרון, החשודה נפגשה עם מקורות חסויים נוספים של ה-FBI והביעה תקווה להצליח להימלט לאחר ביצוע הפיגוע כדי לבצע תוכניות נוספות בעתיד. אחד המקורות מסר לה סכום של 200 דולר לרכישת חומרים להכנת מטעני חבלה, אותם רכשה ב-5 באוגוסט ברשת "הום דיפו".

בשבוע שעבר ביקשה החשודה להשיג אקדח. "כך, אם השוטרים יתקרבו אליי במהלך הפעולה, אוכל לירות בחזרה", הסבירה את כוונותיה. מעצרה בוצע ביום רביעי כאשר הגיעה לפגישה עם המקורות החסויים לצורך רכישת הנשק והתחמושת.

ג'ון א. סרקונה, עוזר התובע האמריקני, מסר כי משרדו ימשיך לסכל מזימות טרור ולהגן על האזרחים האמריקניים. "ההודעה מהיום תהיה בעלת השפעה מרתיעה על כל מי שעובר הקצנה במדינה הזו", הדגיש סרקונה.

מושלת ניו יורק קתי הוקול הודתה לכוחות הביטחון על עבודתם המסורה. אם תורשע, החשודה עשויה לעמוד בפני עונש מרבי של 20 שנות מאסר וקנס של עד 250 אלף דולר.