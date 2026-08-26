הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הגיש לקונגרס הסכם לשיתוף פעולה גרעיני אזרחי עם ממלכת סעודיה, כאשר תנאי מרכזי ליישומו הוא הצטרפות הממלכה להסכמי אברהם והכרתה במדינת ישראל. ההסכם, שנחתם בחודש האחרון, מתמקד בפיתוח כורים גרעיניים למטרות מסחריות בשטח הממלכה, ויאפשר לחברות אמריקניות לקחת חלק בהקמת תחנות כוח גרעיניות לתקופה של שלושה עשורים.

בהתייחסות לתנאי ההסכם, ציטטה סוכנות הידיעות רויטרס גורם בכיר בממשל האמריקני, שהבהיר כי "טראמפ עדיין מתנה את יישום ההסכם בהצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם ובהכרה במדינת ישראל". צעד זה מהווה המשך ישיר לעמדה שהציג הנשיא בחודש שעבר, כאשר הדגיש כי ההסכם כולו תלוי בצעד דיפלומטי סעודי כלפי מדינת ישראל.

על פי הנוהל הקבוע, הקונגרס האמריקני יבחן את ההסכם במשך תשעים ימי ישיבה טרם כניסתו לתוקף. במסגרת הפרויקט צפויה בדיקה בת שנתיים לגבי הכדאיות הכלכלית של הקמת מתקן להעשרת אורניום בשטח הממלכה. במידה ויוחלט על הקמת מתקן כזה, פיתוחו יתבצע בידי ארצות הברית במסגרת מנגנון מיוחד שתכליתו למנוע העברת טכנולוגיות רגישות לידי הסעודים.

כזכור, בחודש שעבר הצהיר הנשיא טראמפ: "הסכם הגרעין האזרחי הנרקם בין משרד האנרגיה של ארצות הברית לערב הסעודית, המתייחס אך ורק לשימוש לא-צבאי כפי שכבר יש לאיראן, לאיחוד האמירויות ולמדינות אחרות, יאושר, אך מותנה לחלוטין בכך שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם המוערכים והמצליחים מאוד. ארצות הברית אינה מתנגדת למתקני גרעין אזרחיים, ללא העשרה".

בממשל טראמפ טוענים כי ההסכם מבטיח שהתוכנית תישאר אזרחית בלבד. עם זאת, מומחים בתחום מניעת הפצת נשק גרעיני מזהירים כי ההסכם עלול ליצור תקדים ולאפשר לסעודיה פתח לפיתוח יכולת גרעינית צבאית בעתיד. החשש מתעצם לאור הצהרות קודמות של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, לפיהן אם איראן תשיג נשק גרעיני, גם סעודיה תפעל באותו כיוון.