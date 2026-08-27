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המצור הימי שארצות הברית מטילה על איראן, אשר חודש באמצע חודש יולי האחרון לאחר התמוטטות ההסכמות הזמניות, מקבל ממדים חדשים. על פי דיווחים המתפרסמים בערוצי האופוזיציה האיראנית, הצי האמריקאי כבר אינו מסתפק בחסימת כניסת כלי שיט לנמלי איראן ויציאתם, אלא החל להזהיר בימים האחרונים גם ספינות איראניות מפני ניווט בין נמלים שונים בתוך גבולות המים הטריטוריאליים של איראן עצמה.

במידה והדיווחים מדויקים, הרי שמדובר בהחמרה משמעותית של הלחץ הימי על המשטר בטהראן. צעד זה נועד לשבש באופן נרחב יותר את התנועה הימית הפנימית של איראן ולהקשות על העברת סחורות, דלק וציוד צבאי בין נמליה השונים לאורך המפרץ הפרסי ומפרץ עומאן. תנועה פנימית זו חיונית למשטר להעברת נפט ומוצרי נפט, לצד מטענים אזרחיים וצבאיים, בין נמלים מרכזיים כגון בנדר עבאס, חארג' ואסאלויה.

מטוס קרב F-16CJ של חיל האוויר האמריקאי ( צילום: פיקוד מרכז של ארה"ב )

למעלה משבעים ספינות הוסטו מנתיביהן מעצר החשוד ברצח ראש המאפיה בחדרה בבלי | 26.08.26 ארצות הברית חידשה את המצור הימי על נמלי איראן ועל אזורי החוף שלה ב-14 ביולי השנה, בעקבות קריסת ההבנות הזמניות שנחתמו בחודש יוני. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) מפרסם כי מאז חידוש המצור הופנו עשרות ספינות מסחריות שניסו להפרו: נכון לסוף חודש אוגוסט, כ-70 עד 71 ספינות הוסטו מנתיביהן, שלוש ספינות הושבתו ושתיים עלו עליהן כוחות אמריקאים לצורך בדיקה ואימות. המצור חל על כל כלי השיט, ללא קשר לדגל שהם נושאים, המנסים להיכנס לנמלים איראניים או לצאת מהם. ספינות הנושאות סיוע הומניטרי מורשות לעבור בתיאום מראש. במקביל, ארצות הברית ממשיכה לאפשר תנועה מסחרית במצר הורמוז בנתיבים שאינם מובילים לאיראן, בעיקר דרך מסדרון דרומי הסמוך לחופי עומאן, בליווי כוחות אמריקאים.

נושאת מטוסים במפרץ מול איראן ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

"אין לי שום לוח זמנים"

ההחמרה במצור מתרחשת על רקע הצהרות נחרצות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בראיון שנתן לרשת אל-ג'זירה, הבהיר הנשיא כי ארצות הברית אינה ממהרת כלל לסיים את העימות מול איראן או לחדש מגעים דיפלומטיים. "אין לי לוח זמנים, אף אחד. אני לא ממהר. אין לי שום לוח זמנים בכלל", אמר טראמפ, והדגיש כי הכלכלה בטהראן קורסת תחת מכות הסנקציות והלחץ המשולב.

לדברי טראמפ, ארצות הברית נמצאת בעמדת חוזק יוצאת דופן והיא "מנצחת בגדול מאוד". הנשיא תיאר מציאות קשה במיוחד של המשטר בטהראן - כלכלה שמתפרקת, אינפלציה גבוהה והתנהלות פנימית אכזרית. כאשר נשאל האם הלחץ הכלכלי אפקטיבי יותר מהמהלכים הצבאיים, השיב הנשיא בנחרצות: "אני חושב ששניהם אפקטיביים".

משמעות ההחמרה

האזהרות בפני תנועה פנימית בין נמלים איראניים, אם אכן מתבצעות, מרחיבות את היקף האכיפה מעבר למניעת סחר בינלאומי. שיבוש כזה עשוי להעמיק את הקשיים הכלכליים שכבר נגרמים מהמצור ומהסנקציות המחמירות שהטיל ממשל טראמפ. ערוצי האופוזיציה האיראניים מציגים את המהלך כחלק ממסע לחץ כולל שנועד "לחנוק" את המשטר.

גורמים רשמיים אמריקאים טרם התייחסו באופן ספציפי לטענות על הגבלת תנועה בתוך המים הטריטוריאליים, וההודעות הרשמיות של CENTCOM ממשיכות להתמקד באכיפת המצור על כניסה ויציאה מנמלים ומאזורי חוף. עם זאת, הדיווחים מצטרפים לתמונה ברורה: ארצות הברית ממשיכה להדק את האחיזה הימית סביב איראן, במטרה להגביר את הלחץ על המשטר בטהראן.

המצור הימי הוא חלק ממסע לחץ כלכלי וצבאי נרחב כנגד איראן, הכולל גם סנקציות נוספות על "צי הצללים" של מכליות נפט ומבצעים ימיים במפרץ. טהראן מצדה ממשיכה לאיים על חופש השיט במצר הורמוז ומפעילה לחץ נגדי על ספינות מסחריות באזור.