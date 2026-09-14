נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי הגורם המרכזי לעליית מחירי הנפט לכ-110 דולר לחבית הוא התקפות הדדיות שמבצעות רוסיה ואוקראינה על מתקני אנרגיה.

לדברי טראמפ, "אוקראינה ורוסיה הסכימו להפסיק את התקיפות במתקני האנרגיה. זה מה שמביא לעלייה במחירי הדלק, לא המלחמה באיראן".

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הגיב בחריפות וציין: "אוקראינה מוכנה להפסיק את התקיפות על מתקני הנפט של רוסיה אם בעלות הברית ילחצו על רוסיה להפסיק את התקיפות על מתקני האנרגיה שלנו. לא נראה שרוסיה מעוניינת להפסיק".

"הוא פוגע בעולם"

"זלנסקי צריך לעשות דבר אחד – הוא צריך להפסיק לפגוע בדלק דיזל ברוסיה", אמר טראמפ במהלך ביקורו באירלנד. "תנו לו לפגוע במטרות (אחרות), אבל לא בדלק דיזל, בגלל שזה פוגע בעולם".

טראמפ גם קשר בין עליית המחירים לממשל האמריקאי הקודם. "אני מקווה שכולם מבינים שעליות המחירים ברחבי אמריקה נגרמו על ידי ג'ו ביידן הישנוני וממשל ביידן, ולא על ידי 'טראמפ'", כתב ברשת החברתית שבבעלותו.

"אפילו הנפט היה גבוה יותר תחת ביידן מאשר כעת, ומנענו מאיראן להשיג נשק גרעיני! למעט חריג זמני של הנפט, המחירים יורדים בחדות, והנפט ירד כמו אבן ברגע שהסכסוך הצבאי עם איראן יסתיים, וזה לא ייקח זמן רב".