נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס האמריקני הסכם היסטורי לשיתוף פעולה גרעיני אזרחי עם ממלכת ערב הסעודית. במכתב רשמי ליושב ראש בית הנבחרים מייק ג'ונסון, הצהיר הנשיא כי ההסכם "עומד בכל הדרישות החוקיות הרלוונטיות ותקדם את אי-הפצת הנשק הגרעיני".

ההסכם, שנחתם בליווי מכתבי לוואי והסכם נלווה להחלת אמצעי הגנה ואימות נוספים, מציב מסגרת מקיפה לשיתוף פעולה גרעיני לצורכי שלום בין שתי המדינות. על פי חוק האנרגיה האטומית האמריקני, הקונגרס יבחן את ההסכם במשך 90 ימי דיונים, ובתום התקופה ייכנס לתוקף באופן אוטומטי, אלא אם כן שני בתי הקונגרס יתנגדו לו ברוב מיוחס.

במכתבו, ציין טראמפ כי ההסכם יתיר העברת חומרים, ציוד כולל כורים, רכיבים ומידע לצורכי שלום בתחום הגרעין. כמו כן, ההסכם יאפשר העברת טכנולוגיה גרעינית רגישה לתמיכה במחקר משותף להעשרה ולהמרה, או בהסכמה בכתב של הצדדים. עם זאת, ההסכם לא יתיר העברת מידע מוגבל.

הנשיא האמריקני הדגיש כי כל חומר בקיע מיוחד שיועבר יוכל להיות אך ורק בצורת אורניום מועשר בדרגה נמוכה, למעט כמויות קטנות של חומר בקיע מיוחד לשימוש כדגימות, תקנים, גלאים או מטרות אחרות כפי שהצדדים יסכימו עליהן. תוקף ההסכם נקבע ל-30 שנה, אם כי כל צד רשאי לסיימו במתן הודעה מוקדמת בכתב של שנה אחת לפחות.

האו"ם שינה את מפת העולם ישראל גרוס | 06.09.26

במכתב צוין כי ממלכת ערב הסעודית תומכת נחרצות במניעת תפוצה של נשק להשמדה המונית וחזרה בעקביות על מחויבותה למניעת תפוצה. המדינה היא צד לאמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני וחתמה על הסכם פיקוח כולל מול הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

טראמפ הוסיף כי שקל את עמדותיהם והמלצותיהם של המחלקות והסוכנויות הנוגעות בדבר בבחינת ההסכם, וקבע כי ביצועו יקדם את ההגנה והביטחון המשותפים ולא יהווה סיכון בלתי סביר עבורם. הנשיא הפציר בקונגרס להעניק להסכם בחינה אוהדת.

שקלתי את עמדותיהם והמלצותיהם של המחלקות והסוכנויות הנוגעות בדבר בבחינת ההסכם, ובהתאם לסעיף המשנה 123(b) לחוק, קבעתי כי ביצועו יקדם את ההגנה והביטחון המשותפים, ולא יהווה סיכון בלתי סביר עבורם. בהתאם לכך, אישרתי את ההסכם והתרתי את הוצאתו לפועל, ואני מפציר בקונגרס להעניק לו בחינה אוהדת.

כזכור, בחודש יולי דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי טראמפ אישר הסכם גרעין היסטורי עם ערב הסעודית בשווי עשרות מיליארדי דולרים. על פי הדיווח דאז, ההסכם כלל סעיף מרכזי המאפשר לחברות אמריקניות להקים מתקן להעשרת אורניום על אדמת סעודיה - צעד חסר תקדים שעורר דאגות בקרב מחוקקים בקונגרס.

ההעברה הרשמית של ההסכם לקונגרס מסמנת את תחילת תהליך הבחינה הפרלמנטרי. הממשל הצהיר כי הוא ערוך להתחיל באופן מיידי בהתייעצויות מול ועדת החוץ של הסנאט וועדת החוץ של בית הנבחרים. עם השלמת 30 ימי הבחינה ברצף ישיבות, יחלו 60 ימי הבחינה הנוספים.