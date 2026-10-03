זלנסקי חושף: פוטין חתם על תוכנית השמדה חדשה

הנשיא זלנסקי והקרבות באוקראינה ( צילום: צבא אוקראינה ולשכת נשיא אוקראינה )

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי פרסם כי בידיו מסמכים מודיעיניים המעידים על "דוקטרינת השמדה חדשה" שעליה חתם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. על פי המסמכים, מוסקבה מתירה באופן רשמי לפגוע במגוון רחב של מטרות אזרחיות לקראת החורף – ביניהן כבישים, תשתיות לוגיסטיות, בתי ספר ואף בתי חולים.

"ראינו את המסמכים ואנו יודעים שהם מתירים לתקוף תשתיות כדי לשבור את הרוח וללחוץ על אנשים לעזוב את הערים", אמר זלנסקי. לדבריו, מול הטרור הרוסי המכוון כלפי אזרחים, התגובה האוקראינית תהיה ממוקדת: המדינה תרחיב באופן משמעותי את קמפיין התקיפות בתוך שטח רוסיה, ובעיקר תפציץ את בתי הזיקוק ומקורות המימון המרכזיים של מכונת המלחמה של הקרמלין. "אנחנו חייבים להגיב על האנרגיה שלהם, אך בניגוד אליהם – לא ניגע באף מטרה אזרחית", הדגיש הנשיא האוקראיני.

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ ( צילום: שאטרסטוק )

שבוע של תקיפות כבדות

ההצהרה מגיעה בעיצומו של שבוע קשה שבו ספגה קייב מטחי תקיפות כבדים שפגעו במתקני ייצור חשמל, רשתות תקשורת ועורקי תחבורה חיוניים. במקביל, מאמצי התיווך והיוזמות הדיפלומטיות של ארצות הברית לחדש את שיחות הפסקת האש בתחום האנרגיה קרסו לנוכח סירוב עיקש מצד מוסקבה.

בסוף השבוע שעבר נהרג נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית כתוצאה מפגיעת כטב"ם בבניין מגורים במרכז קייב. הפגיעה הייתה בבית משפחתו ברובע פיצרק, ואמו של ההרוג נפצעה ופונתה לקבלת טיפול רפואי.

המהלך האוקראיני הנוכחי צפוי להאיץ את קמפיין תקיפות המזל"טים וטילים ארוכי הטווח לעומק שטח הפדרציה הרוסית, מה שכבר הוביל בחודשים האחרונים לשיתוק חלקי של כושר הזיקוק הרוסי ולעלייה במחירי הדלק העולמיים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען לאחרונה כי העלייה במחירי הדלק קשורה בעיקר למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ודרש מזלנסקי להפסיק את התקיפות על מתקני הנפט של רוסיה. "תנו לו לפגוע במטרות אחרות, אבל לא בדלק דיזל, בגלל שזה פוגע בעולם", אמר טראמפ.

זלנסקי השיב בציניות: "אוקראינה מוכנה להפסיק את התקיפות על מתקני הנפט של רוסיה אם בעלות הברית ילחצו על רוסיה להפסיק את התקיפות על מתקני האנרגיה שלנו. לא נראה שרוסיה מעוניינת להפסיק".