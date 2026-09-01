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הסלמה במזרח התיכון

ארה"ב תקפה מטרות באיראן; משמרות המהפכה שיגרו טילים לירדן

צבא ארצות הברית תקף מטרות צבאיות באיראן בתגובה לתקיפות נגד כוחותיה • משמרות המהפכה איימו בתגובה וירו טילים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן ובאיחוד האמירויות • טראמפ הזהיר: "אם יגיבו, נתקוף בעוצמה גבוהה יותר"

תקיפות ארה"ב באיראן הערב
תקיפות ארה"ב באיראן הערב| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

בשעות הערב תקף צבא ארצות הברית מספר מטרות צבאיות בשטח , בפעם השנייה במהלך שלושה ימים. התקיפה בוצעה בתגובה לפעולות איראניות נגד כוחות וספינות אמריקניות באזור.

פיקוד המרכז של הצבא האמריקני מסר כי המטרות שהותקפו קשורות למשמרות המהפכה האיראניות, אך לא פרסם פרטים מדויקים על אופי היעדים. עיתון 'ניו יורק טיימס' דיווח בהסתמך על גורמים במדינה כי בין המטרות שהותקפו היו בסיס צבאי בעיר בנדר עבאס והאזור הסמוך לנמל התעופה באי קשם, ושם נגרם "נזק משמעותי".

דיווחים מאיראן מסרו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם באזור בירת המדינה, טהרן, ובעקבות כך נאלץ מטוס הנשיא האיראני לנחות בעיר אחרת.

נשיא ארצות הברית, , תיאר את התקיפות כ"גדולות ועוצמתיות" והסביר כי הן בוצעו בתגובה לניסיון איראני להניח מוקשים במצר הורמוז. טראמפ הוסיף והזהיר כי במידה ואיראן תבחר להגיב, "תותקף שוב בעוצמה וברמה גבוהות בהרבה".

איראן משגרת טילים לעבר בסיסים אמריקאים
איראן משגרת טילים לעבר בסיסים אמריקאים| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

משמרות המהפכה האיראניות הגיבו באיומים על תגובה "מוחצת" ועל גביית "מחיר כבד" מארצות הברית. בהמשך הודיעו כי ירו טילים לעבר בסיסים צבאיים בירדן ובאיחוד האמירויות שבהם מוצבים כוחות אמריקניים. בירדן דיווחו על יירוט שמונה טילים, ובאיחוד האמירויות מסר הצבא כי הגיב לרחפן איראני. לא דווח על נפגעים או נזק.

ההסלמה הנוכחית מגיעה לאחר שתי ספינות הותקפו באזור מצר הורמוז, ולאחר חילופי תקיפות בין ארצות הברית לאיראן ביום ראשון האחרון. בעקבות התפתחויות אלו זינקו מחירי הנפט בשווקים העולמיים בכארבעה אחוזים.

דונלד טראמפאיראןארה"במשמרות המהפכהבבלי
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