בשעות הערב תקף צבא ארצות הברית מספר מטרות צבאיות בשטח איראן, בפעם השנייה במהלך שלושה ימים. התקיפה בוצעה בתגובה לפעולות איראניות נגד כוחות וספינות אמריקניות באזור.

פיקוד המרכז של הצבא האמריקני מסר כי המטרות שהותקפו קשורות למשמרות המהפכה האיראניות, אך לא פרסם פרטים מדויקים על אופי היעדים. עיתון 'ניו יורק טיימס' דיווח בהסתמך על גורמים במדינה כי בין המטרות שהותקפו היו בסיס צבאי בעיר בנדר עבאס והאזור הסמוך לנמל התעופה באי קשם, ושם נגרם "נזק משמעותי".

דיווחים מאיראן מסרו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם באזור בירת המדינה, טהרן, ובעקבות כך נאלץ מטוס הנשיא האיראני לנחות בעיר אחרת.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, תיאר את התקיפות כ"גדולות ועוצמתיות" והסביר כי הן בוצעו בתגובה לניסיון איראני להניח מוקשים במצר הורמוז. טראמפ הוסיף והזהיר כי במידה ואיראן תבחר להגיב, "תותקף שוב בעוצמה וברמה גבוהות בהרבה".