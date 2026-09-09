איראן ירתה 20 טילים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן

איראן שיגרה הלילה מטח כבד של טילים בליסטיים לעבר בסיסים צבאיים אמריקניים המוצבים בירדן, בתגובה לתקיפה אמריקנית שבה הושמדו מכליות נפט איראניות באזור המפרץ.

אזרחים בישראל דיווחו כי ראו את המטח בשמי המדינה, אך גורמים ביטחוניים הבהירו כי לא הייתה כל מעורבות ישראלית ביירוט הטילים וכי אף אחד מהטילים לא חצה את גבול המדינה.

ממלכת ירדן הודיעה כי 20 טילים בליסטיים שוגרו מאיראן לעבר שטחה. מערכות ההגנה האווירית הירדניות יירטו והשמידו 18 מהם, ושני טילים נוספים נפלו באזורים מרוחקים ממרכזי אוכלוסייה.

התקיפה האיראנית הגיעה בעקבות מבצע צבאי אמריקני שבוצע במהלך הלילה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) אישר כי כוחותיו השמידו חמש מכליות נפט גולמי איראניות, לאחר שמשמרות המהפכה האיראניות כיוונו טילים בליסטיים לעבר ספינת מלחמה אמריקנית פעמיים במהלך היומיים האחרונים.

בהודעה רשמית של ארה"ב נאמר: "ספינת המלחמה האמריקנית חמקה בהצלחה מניסיונות התקיפה האיראניים והמשיכה בפטרול במים האזוריים. לא נגרם כל נזק לאנשי צוות אמריקאים".

בתוך כך, משמרות המהפכה של איראן טענו לפנות בוקר כי תקפו שני כלי שיט אמריקניים ושמונה מכליות נפט במפרץ, בתגובה לתקיפה האמריקנית שבה הושמדו חמש מכליות נפט איראניות.

המתיחות במפרץ הפרסי מתגברת בשבועות האחרונים על רקע המצור הימי האמריקני על איראן, שחודש ב-14 ביולי לאחר קריסת ההבנות הזמניות. על פי דיווחים קודמים, פיקוד המרכז דיווח כי מאז חידוש המצור הופנו כ-86 ספינות מסחריות שניסו להפר אותו.

המהלך האמריקני נועד להדק את הלחץ הכלכלי על טהראן ולשבש את תנועת הסחר הימית של איראן במפרץ הפרסי ומפרץ עומאן. בתוך כך, איראן מתמודדת עם משבר כלכלי חמור, כאשר בכירים בהנהגה האיראנית מזהירים בפומבי מפני השלכות המשבר.