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חודרים את מערכות ההגנה

איראן ביקשה מרוסיה כטב"מים קטלניים | המטרה: ישראל

טהרן פנתה לקבל כטב"מי סילון מתקדמים מדגמי גרן-4 וגרן-5 • הכלים החדשים חודרים דרך מערכות הגנה אווירית בשיעור גבוה בהרבה מקודמיהם

לוחמים אוקראינים עם רחפן בשדה הקרב (צילום: צבא אוקראינה)

פנתה בחודשים האחרונים לרוסיה בבקשה לקבל כטב"מים מתקדמים מדגמי גרן-4 וגרן-5, המצוידים במנועי סילון, לשימוש במלחמה נגד ארצות הברית וישראל. כך עולה מדיווח שפורסם ב'פייננשל טאימס'.

הכטב"מים הרוסיים החדשים תקפו בשבועות האחרונים יעדים רבים באוקראינה, והצליחו לחדור דרך מערכות ההגנה האווירית בשיעור גבוה בהרבה מהכטב"מים הקודמים שהיו מצוידים במנועי מדחף. היכולת המשופרת של הכלים החדשים להתחמק ממיירטים הפכה אותם לנכס מבוקש עבור טהרן.

רוסלן פוחוב, מנהל מכון המחקר הרוסי 'המרכז לניתוח אסטרטגיות וטכנולוגיות', אמר לעיתון: "הסיבה לכך שרוסיה הצליחה להקים קו ייצור חדש ומשמעותי מאפס, נעוצה בכך שמבחינה טכנולוגית התהליך פשוט בהרבה מייצור כלים כמו טנקים, הדורשים מכונות עיבוד עצומות, ייחודיות ויקרות".

הבקשה האיראנית מגיעה על רקע ההידוק המתמשך של הברית בין מוסקבה לטהרן, כאשר רוסיה ממשיכה לספק לאיראן יכולות צבאיות מתקדמות. שיתוף הפעולה הצבאי בין שתי המדינות התעצם במהלך המלחמה באוקראינה, כאשר איראן סיפקה לרוסיה כטב"מים מסוגים שונים.

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