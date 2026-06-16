FBI סיכל מתקפת טרור מתוכננת באירוע UFC בבית הלבן

ה-FBI סיכל מתקפת טרור מתוכננת שכוונה נגד האירוע החגיגי UFC Freedom 250 שנערך שלשום במדשאה הדרומית של הבית הלבן, כך דווח היום (שלישי) ב"ניו יורק פוסט". המתקפה תוכננה לרגל חגיגות יום הולדתו ה-80 של הנשיא דונלד טראמפ ויום העצמאות ה-250 של ארצות הברית.

ראש ה-FBI קאש פאטל אישר את הדיווחים והבהיר כי הבולשת עצרה עד כה חמישה חשודים במעורבות במזימה המסוכנת. לפי הנתונים שפורסמו, המתקפה שתוכננה הייתה מורכבת ורב-שלבית, כאשר המטרה הייתה לפגוע בנשיא האמריקני ובמאות המוזמנים שהגיעו לאירוע המיוחד.

תכנית התקיפה המורכבת

על פי הדיווחים ב"ניו יורק פוסט", המתקפה שתוכננה כללה שימוש ברחפנים עמוסים בחומרי נפץ שאמורים היו לפגוע בבניינים בקרבת מקום האירוע. השלב הראשון של המתקפה נועד לעורר בהלה המונית בקרב הקהל ולגרום לאנשים להיבהל ולהימלט מהמקום.

בשלב השני של התכנון, צוות צלפים שהיה ממוקם מראש אמור היה לפגוע בקהל הנמלט. לפי התכנון, "גל שני" של תוקפים היה אמור להסתער לאחר מכן על שערי הבית הלבן ולנסות לחדור למתחם הנשיאותי. החוקרים מעריכים כי מדובר היה באחת מתכניות התקיפה המתוחכמות ביותר שנחשפו בשנים האחרונות.

גילוי המזימה ומעצר החשודים

ה-FBI גילה את המזימה ב-10 ביוני, יום רביעי שעבר, כשבוע לפני מועד האירוע. בעקבות המידע המודיעיני שהגיע לידי הבולשת, נערכה פשיטה בעיר סינסינטי שבאוהיו, ובמהלכה בוצע מעצר ראשון של אחד החשודים.

על פי הדיווחים, חשודים נוספים נסעו לפרדריקסבורג שבווירג'יניה ב-12 או ב-13 ביוני כדי להיערך למתקפה. בחיפוש במכשיר האייפון של אחד החשודים, מצאו החוקרים לפחות 23 משתמשים באפליקציית הצ'אט המוצפנת "סיגנל" שהיו מעורבים בדיונים על אופייה של המתקפה המתוכננת.