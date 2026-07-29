חשיפה מודיעינית חדשה מעלה כי ארגון הטרור חיזבאללה הקים רשת תקשורת מתוחכמת המחוברת ישירות לתשתית החשמל בביירות, בדומה לרשתות שהארגון הפעיל בדרום לבנון, בבקעת הלבנון ובפרברים הדרומיים של העיר. הפרטים נחשפו היום (שני) ברשת אל חדת' הלבנונית, ומהווים חלק מתמונה רחבה יותר של תשתיות חשאיות שהארגון הטרוריסטי פרש ברחבי לבנון.

על פי הדיווח, ארגון בינלאומי שלא פורסם שמו הוא שחשף את קיומה של רשת קווי התקשורת המתוחכמת. מקורות שצוטטו בדיווח ציינו כי "חיזבאללה ניצל קווי רשת תקשורת בלבנון" באופן שיטתי, תוך שהוא מחבר את התשתיות שלו למערכות האזרחיות של המדינה.

החשיפה מגיעה על רקע פעילות צה"ל המתמשכת בדרום לבנון, שם נחשפו בשבועות האחרונים תשתיות תת-קרקעיות נרחבות של הארגון. בין היתר, כוחות צה"ל השמידו מפקדה תת-קרקעית שפעלה מתחת למפעל אזרחי לייצור חומרי בנייה, במרחק של כ-300 מטרים בלבד מבניין של יוניפי"ל.

המודיעין האמריקאי נכנס לתמונה

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הדיווח ברשת אל חדת' מציין כי המודיעין האמריקאי החל לעקוב אחר רשת התקשורת שהתגלתה. מדובר בהתפתחות משמעותית המעידה על העניין הבינלאומי בפירוק תשתיות הטרור של חיזבאללה. על פי הפרסום, חברה לבנונית שהרחיבה את רשת התקשורת של הארגון מקבלת תמיכה ממנהיגים בצמד השיעי - התייחסות לברית הפוליטית בין חיזבאללה לתנועת אמל.

במקביל לעניין האמריקאי, סוכנות ביטחון לבנונית פתחה בחקירה עצמאית של רשת התקשורת ושל פעילות החברה שהרחיבה אותה. יצוין כי בשבועות האחרונים נעצר בנמל התעופה בביירות סוכן בכיר שסיפק למוסד הישראלי מידע קריטי על מפקדי חיזבאללה, מה שמעיד על החדירה המודיעינית העמוקה לארגון.