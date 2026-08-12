דוברת צה"ל בערבית פרסמה היום (יום רביעי) אזהרה חריגה לתושבי רצועת עזה, שבמסגרתה הודה הצבא למעשה כי ארגון הטרור חמאס מצליח לשקם את משילותו ברצועה מאז כניסת הפסקת האש לתוקף באוקטובר 2025. על פי ההודעה, צה"ל והשב"כ מזהים כי הארגון הגביר באופן משמעותי את ביצוע החקירות והעינויים כלפי אזרחים מכל השכבות.

"מאז שנכנסה הפסקת האש לתוקף באוקטובר 2025, צה"ל והשב"כ מזהים כי חמאס הגביר את ביצוע החקירות והעינויים כלפי אזרחים מכל השכבות, תוך ניצול מתקנים ציבוריים, כולל בתי ספר, בתי חולים, מסגדים ומוסדות ממשלתיים, למטרות צבאיות", כך נמסר בהודעה.

ההודעה מעוררת שאלות רבות בנוגע למטרתה ולתוצאותיה. לא ברור מה תושבי הרצועה, הנתונים תחת שלטון הטרור של חמאס, אמורים לעשות עם "אזהרה" מסוג זה. האזרחים ברצועה נמצאים ממילא במצב של חוסר אונים מוחלט מול ארגון הטרור השולט בשטח.

במובן מסוים, ההודעה מהווה הודאה בכישלון של צה"ל להשיג את אחת ממטרות המלחמה המרכזיות - פירוק מוחלט של שליטת חמאס ברצועת עזה. למרות חודשי לחימה אינטנסיביים והפעילות הקרקעית הנרחבת שביצע הצבא, הארגון מצליח לשקם את מנגנוני השלטון והדיכוי שלו כבר בתקופת הפסקת האש.

הפער בין ההצהרות למציאות

העדות לכך שחמאס משקם את כוחו עולה בקנה אחד עם דחיית ישראל את תכנית 15 הנקודות שהציגה מועצת השלום לעזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בישיבת הממשלה כי "לא תהיה כל נסיגה מעזה ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו". אולם הנתונים שמציג כעת צה"ל מעידים כי הפירוק הזה רחוק מלהיות מושג.