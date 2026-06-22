נחשף: לוחמים ישראלים ממוצא אתיופי נפרסו מול חופי תימן

דיווח בינלאומי שפורסם באתר המידע Middle East Eye חושף כי נוכחות ביטחונית ישראלית החלה להתבסס בסומלילנד, המדינה שישראל הכירה בה כעצמאית בסוף השנה שעברה. על פי הדיווח, עשרות לוחמים ישראלים נפרסו לאחרונה באזור הממוקם באופן אסטרטגי מול חופי תימן.

מקורות בסומליה טוענים כי מדובר בכוח שנבחר בקפידה: לוחמים ממוצא אפריקני, רובם יוצאי אתיופיה, שנשלחו במטרה להיטמע בסביבה המקומית מבלי לעורר תשומת לב. הטענות לא קיבלו אישור רשמי מגורמים בישראל, אך הן מתיישבות עם שורת דיווחים על העמקת הציר הביטחוני בין המדינות.

"פעלנו יחד מתחת לרדאר"

מערכת היחסים בין ירושלים לסומלילנד רשמה קפיצת מדרגה משמעותית לאחר שישראל הפכה למדינה הראשונה בעולם שמכירה בריבונותה של סומלילנד כמדינה עצמאית. בהמשך לכך מונה מייקל לוטם לשגריר הישראלי הראשון במדינה, מהלך שסימל את הפיכת הקשרים החשאיים למערכת יחסים דיפלומטית גלויה.

שר החוץ ישראל כ"ץ חשף לאחרונה את עומק הקשרים במהלך פגישה עם נשיא סומלילנד, עבדירחמן מוחמד עבדוללהי. "במשך תקופה ארוכה פעלנו יחד מתחת לרדאר בשורת מבצעים חשאיים שירוכזו תחת חיסיון", מסר כ"ץ. "כעת פנינו נשואות להזנקת שיתוף פעולה זה לשיאים חדשים, לטובת שני העמים ולמען היציבות באזור".

מתקן צבאי ונקודת תדלוק

פרסומים בעולם הערבי טוענים כי סומלילנד העמידה לרשות צה"ל מתקן צבאי, אשר עשוי לשמש כנקודת תדלוק או עצירה עבור מטוסי חיל האוויר בטיסות ארוכות טווח. פרשנים מציינים כי צעד זה משקף את רצונה של ישראל להרחיב את אחיזתה בים האדום, במיוחד לנוכח האיומים הגוברים מצד המורדים החות'ים בתימן על נתיבי הסחר והספנות.

להערכת מומחים, ההתפתחויות הללו קשורות ישירות למתיחות האזורית הגוברת מול איראן ולמאבק על השליטה בנתיבי השיט הבינלאומיים. המיקום האסטרטגי של סומלילנד מול חופי תימן הופך אותה לנקודת עניין מרכזית בהקשר זה.

הכחשה חלקית מסומלילנד

שר ההגנה של סומלילנד, מוחמד יוסוף עלי, ביקש לצנן את הדיווחים והכחיש את קיומו של בסיס קבע ישראלי בארצו. עם זאת, הוא אישר כי בין המדינות מתקיים קשר ביטחוני רציף הכולל אימונים מקצועיים. "ישראל מסייעת לסומלילנד", הבהיר השר, "הם תומכים בנו ומעבירים הכשרות לחלק מיחידות המשטרה והצבא שלנו".

ההתפתחויות האחרונות מצביעות על כך שמערכת היחסים בין המדינות עוברת מהשלב הדיפלומטי לשלב המעשי, כאשר שיתוף הפעולה הביטחוני מקבל ביטוי מוחשי בשטח.