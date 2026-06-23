גם לאחר שאיראן איימה: צה"ל מאשר - חוסלו הבוקר מחבלים

צה"ל תקף הבוקר (שלישי) חוליית מחבלים חמושים שזוהתה בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. התקיפה בוצעה במטרה להסיר איום מיידי על לוחמינו.

על פי הפרטים שנמסרו, כוחות צה"ל זיהו לפני זמן קצר חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחותינו הפועלים במרחב הביטחוני, ברכס עלי א-טאהר. מיד לאחר הזיהוי ובסגירת מעגל מהירה, הכוחות תקפו את המחבלים צפונית למרחב הביטחוני.

מצה"ל הבהירו כי הצבא ימשיך לפעול להסרת איומים מיידים ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותינו. התקיפה מגיעה על רקע מתיחות גוברת בנוגע לנוכחות צה"ל בדרום לבנון ולחופש הפעולה של הלוחמים.

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הצהרה שבה הבהיר כי "ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום", וכי "אני עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש". ההצהרה הגיעה בעקבות דיווחים על הנחיה לנצור את האש בדרום לבנון, שעוררה כעס בקרב לוחמי צה"ל.

התקיפה בלבנון מתרחשת על רקע הצהרה איראנית חריפה שפורסמה הבוקר. טהרן הכריזה כי תגיב "לכל הפרה ישראלית של הפסקת האש בלבנון", במסר ברור המופנה לישראל ולארצות הברית.