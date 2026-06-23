מתקפת סייבר: 8 בנקים איראניים קרסו - והחשד מופנה לישראל

מתקפת סייבר חסרת תקדים משביתה כבר כעשרה ימים את מערכת הבנקאות האיראנית, כאשר לפחות שמונה בנקים מובילים במדינת הטרור חווים שיתוק כמעט מלא של שירותיהם המקוונים ומסופי התשלום. הפגיעה, שהחלה בארבעה בנקים, התרחבה והשפיעה על מוסדות פיננסיים נוספים, בהם בנק מלי, בנק תג'ארת, בנק סאדראט ובנק פאסארגאד.

לפי דיווחים של סוכנויות הידיעות האיראניות איראן וייר ואיראן אינטרנשיונל, החברה לשרותי אינפורמטיקה המנהלת את תשתית המחשוב והתשלומים המשותפת של הבנקים, הודיעה כי ניתקה באופן זמני את השירותים מבוססי הכרטיסים. לטענת החברה, הניתוק נעשה כדי למנוע גישה לא מורשית ולהגן על נכסי הלקוחות ונתוניהם.

הפרלמנט מודה: 'המקור טרם התגלה'

חבר ועדת הכלכלה בפרלמנט האיראני, מייסם זוהוריאן, חשף פרטים חדשים על חומרת האירוע לאחר פגישת חירום עם שר הכלכלה ונגיד הבנק המרכזי. זוהוריאן הבהיר כי "למרות חקירות של גופים שונים, המקור והסיבה למתקפה העיקרית טרם התגלו, ואפילו החלפת חומרה לא פתרה את הבעיה".

לדבריו, המצב הנוכחי מעיד על כך כי "ההפרעה אינה רק תקלה טכנית פשוטה ועשויה לנבוע ממשבר מורכב יותר בתוך תשתית הבנקאות של המדינה". גורמים רשמיים שהשתתפו בדיונים העריכו כי תהליך השחזור המלא של מערכות המחשוב הדיגיטליות והחזרתן לפעילות תקינה צפוי להימשך שבועיים נוספים לפחות.

תורים ארוכים בסניפים

המועצה המתאמת של הבנקים באיראן ניסתה להרגיע את הציבור ומסרה כי עד כה לא זוהתה חדירה לא חוקית לבסיסי הנתונים או דליפת מידע של הלקוחות. עם זאת, התורים הארוכים שנוצרו בסניפים הבנקים ברחבי המדינה מעידים על חומרת המשבר והקושי של האזרחים לבצע פעולות בנקאיות בסיסיות.

המתקפה מתרחשת בתקופה רגישה במיוחד, כאשר ארצות הברית מפשירה נכסים איראניים ומאפשרת למשטר הטרור למכור נפט. ברקע הסרת הסנקציות, ההערכה היא כי גורם זר הוא זה שעומד מאחורי המתקפה המתוחכמת.

המשבר באיראן מעורר חששות כבדים לגבי יציבות התשתית הפיננסית במדינה, במיוחד לאור העובדה שהרשויות האיראניות מתקשות לאתר את מקור המתקפה ולהשיב את השירותים לקדמותם.