איראן מאיימת על ישראל: "תצפו לתגובה קשה"

על רקע מזכר ההבנות הדרמטי בין ארצות הברית לאיראן, והמשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון, הפיקוד הצבאי העליון של איראן מוציא הערב (שלישי) אזהרה חריפה לישראל: על מדינת היהודים לצפות לתגובה קשה מצד כוחות הביטחון האיראניים אם לא תפסיק את פעילותה הצבאית בדרום לבנון.

״צבא המשטר הציוני הפר את הפסקת האש בדרום לבנון 84 פעמים ביומיים האחרונים, לאחר הכרזת נשיא ארה״ב על סיום המלחמה. אם צבא המשטר הציוני לא יחדל ממעשיו בדרום לבנון - עליו לצפות לתגובה קשה מצד הכוחות המזוינים האיראניים״ מסרו בצבא האיראני.

האיום האיראני מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר טהרן ווושינגטון צפויות לחתום בסוף השבוע הקרוב על ההסכם הרשמי בשווייץ.

חיזבאללה: לא נאשר הסכם גרעין בלי נסיגה ישראלית

במקביל לאיומים הצבאיים, ארגון חיזבאללה טען היום באמצעות לסוכנות הידיעות "רויטרס", כי קיבל מאיראן התחייבות שלפיה לא ייחתם הסכם גרעין סופי וקבוע עם ארצות הברית כל עוד ישראל לא תיסוג מדרום לבנון. הדרישה הלבנונית מצטרפת לשורה של תנאים שמציבה טהרן בפני וושינגטון.

גורמים בירושלים מביעים דאגה מהמהלך האמריקאי, במיוחד לאור העובדה שארצות הברית דחתה בקשות חוזרות ונשנות מצד ישראל לעיין במזכר ההבנות הרשמי. על פי דיווח בחדשות 12, גורמי הביטחון והדרג המדיני בירושלים עדיין אינם מכירים את הפרטים המדויקים של המסמך, כאשר ישראל מנסה בכל דרך אפשרית להשיג מידע על תוכן ההסכמות.

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, ניסה להרגיע את הרוחות וטען כי "למרבה המזל, מזכיר המדינה רוביו הבהיר כי איראן וחיזבאללה אינם קשורים בעסקה. ישראל אינה זקוקה לרשות מאיראן כדי להגן על עצמה. ציר הטרור חייב להיגמר".

בינתיים, האיום האיראני החדש מעלה את רמת המתיחות באזור, כאשר ישראל ממשיכה בפעילותה הצבאית בדרום לבנון על רקע חששות מפני התבססות מחודשת של חיזבאללה.