סתירה מוחלטת: איראן מכחישה את הצהרות ארה"ב

חילופי הצהרות סותרים לחלוטין נרשמו היום (שלישי) בין צמרת הממשל האמריקאי לבין משרד החוץ באיראן, המציגים פערים עמוקים בנוגע למשא ומתן המתגבש בשווייץ. בעוד סגן נשיא ארצות הברית מאשר התקדמות משמעותית בסוגיית הפיקוח על תוכנית הגרעין, טהרן מכחישה על הסף כל הסכמה ומציבה קווים אדומים ברורים.

הסתירות מעלות סימני שאלה רציניים לגבי סיכויי ההסכם המתגבש, ומעוררות חשש שמא מדובר בלוחמה פסיכולוגית הדדית או בחוסר תיאום מכוון בין הצדדים. כידוע, השיחות בשווייץ מתקיימות על רקע מתיחות אזורית חריפה, כאשר מזכיר המדינה ואנס הגיע לבורגנשטוק במטרה לקדם את יישום מזכר ההבנות.

טהרן: לא תהיה גישה למתקנים שהותקפו

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, הבהיר באופן חד-משמעי כי ארצו לא תתיר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר במתקני הגרעין שנפגעו במהלך סבב הלחימה האחרון. בקאאי אף הכחיש על הסף את הדיווחים לפיהם התקיימו פגישות כלשהן עם מנכ"ל הסוכנות בשווייץ.

הדובר האיראני התייחס גם לנושא הכספים המשוחררים, והבהיר כי אופן השימוד בכספים שהוקפאו וצפויים להשתחרר ייקבע אך ורק על פי האינטרסים הלאומיים של איראן. בנוסף, טען בקאאי כי בידי טהרן מצויות הוכחות חותכות לכך שמספר מדינות במזרח התיכון שיתפו פעולה והיו מעורבות בתוקפנות הצבאית נגד איראן.

במקביל לדברים הקשוחים של בקאאי, שגריר איראן באו"ם בז'נבה הציג טון מעט שונה ואמר כי נרשמה התקדמות מסוימת במגעים מול ארה"ב. השגריר הדגיש כי לבנון מהווה חלק בלתי נפרד מכל הסכם או מזכר הבנות שמתגבש, וכי המתווה כולל מניעת תקיפות עתידיות נגדה ונסיגה של כוחות צה"ל מהאזור.

וושינגטון: האיראנים הסכימו להזמין מפקחים

ההצהרות הקשוחות מטהרן עומדות בניגוד מוחלט לדברים שנשא רק אתמול סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס. ואנס אישר כי חרף ההכחשות הרשמיות של איראן, חלה התקדמות משמעותית בסוגיית הגרעין.

"האיראנים הסכימו להזמין את המפקחים הבינלאומיים למדינתם – מדובר בצעד קריטי וחשוב מאוד"

סגן הנשיא האמריקאי הוסיף כי התשתית להשגת הסכם סופי עם איראן כבר הונחה, וכי הדיונים הטכניים בין המשלחות יימשכו לאורך כל השבוע. הוא אף ציין כי בוושינגטון ציפו לביקור של נציגי סבא"א באיראן כבר בימים אלו, ייתכן שאף היום.

לפי ואנס, השיחות נועדו לייצר, בין היתר, מנגנון מוסדר לפירוק חיזבאללה מנשקו, תוך שמירה במקביל על ביטחון ישראל ועל הריבונות הלבנונית. יצוין כי הנשיא טראמפ מחריף את הטון כלפי טהרן ומאיים בתגובה הרסנית במקרה של הפרת ההסכמות.

משבר אמון או תמרון דיפלומטי?

הסתירות החדות בין ההצהרות מעוררות שאלות רציניות לגבי מהות המשא ומתן המתנהל בשווייץ. האם מדובר בחוסר תיאום אמיתי בין הצדדים, או שמא בלוחמה פסיכולוגית מכוונת שבה כל צד מנסה להציג את עמדתו בפני הציבור הפנימי והבינלאומי?

גורמים מדיניים בירושלים עוקבים אחר ההתפתחויות, וטוענים כי הסתירות עשויות להעיד על קשיים מהותיים בהשגת הסכם יציב. כזכור, איראן כבר הודיעה על חידוש המצור בפועל על מצר הורמוז, בטענה שארצות הברית לא הצליחה להבטיח את הפסקת האש בלבנון.

בימים הקרובים צפויה להתברר התמונה המלאה, כאשר המשלחות ממשיכות בשיחות הטכניות בשווייץ.