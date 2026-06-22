אחרי יממה עמוסה של שיחות ומתיחויות בשווייץ, הודיע שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י היום (שני) כי המשלחת הראשית של איראן עוזבת את שווייץ ועושה את דרכה חזרה לטהרן. על פי ההודעה, בטהרן יתקיימו התייעצויות נוספות לגבי המשך המשא ומתן עם ארצות הברית.

עם זאת, הובהר כי בזמן שצוות המשלחת הראשית חוזר לאיראן, "צוותי המומחים עדיין נמצאים במדינה, וממשיכים לעקוב אחרי יישום מזכר ההבנות". כך נמסר מטהרן, תוך הדגשה כי השיחות הטכניות ימשיכו כסדרן.

השיחות הטכניות ממשיכות

סגן שר החוץ האיראני כאזם ע'ריבאבדי יעמוד בראש צוות איראני לשיחות הטכניות מול ארה"ב, אשר החלו היום בשווייץ. השיחות הטכניות יתמקדו במכניזם ליישום מזכר ההבנות בין איראן וארה"ב, ויצירת קבוצות עבודה טכניות ורלוונטיות.

עזיבת המשלחת האיראנית מגיעה לאחר שהלילה המדינות המתווכות - קטאר ופקיסטן - הודיעו על שורת הסכמות ראשוניות ועל התקדמות לעבר הסכם קבע. בהודעה משותפת שפרסמו דוחא ואיסלאמבאד נמסר כי השיחות התקיימו "באווירה חיובית ובונה" וכי הושגה "התקדמות מעודדת".

הסכמות על מנגנוני פיקוח

לפי ההודעה, הוחלט על הקמת ועדה בכירה שתפקח על יישום מזכר ההבנות ותנהל את תהליך התיווך. עוד סוכם כי יוקמו קבוצות עבודה שיעסקו בסוגיות הגרעין, הסנקציות, מנגנוני פיקוח ויישוב מחלוקות.

המתווכות הודיעו כי הושגה הסכמה על מפת דרכים שנועדה להביא להסכם סופי בתוך 60 ימים, כאשר כבר בימים הקרובים צפויות להתחדש השיחות הטכניות בבירגנשטוק. אחת ההחלטות המרכזיות היא הקמת ערוץ תקשורת ייעודי בין הצדדים במטרה למנוע תקריות במצר הורמוז ולהבטיח מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים באזור.

"תא למניעת חיכוך" בלבנון

בנוסף, הצדדים הודיעו על הקמת "תא למניעת חיכוך" הקשור ללבנון, אשר יפעל בתיווך קטאר ופקיסטן. מטרת התא, לפי ההודעה, היא להבטיח את המשך הפסקת הפעילות הצבאית בלבנון בהתאם למזכר ההבנות שנחתם. ישראל לא הוזכרה כלל בהודעה הרשמית, אף שהמנגנון החדש צפוי לעסוק באחת הזירות הרגישות ביותר באזור.

במקביל דווח כי נשיא לבנון מישל עאון שוחח עם סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, היועץ האמריקני ג'ארד קושנר, וראש ממשלת קטאר מוחמד אאל-ת'אני. ככל הנראה, השיחה עסקה בהסכמות על ועדת הפיקוח ללבנון.

יצוין כי השיחות בשווייץ התקיימו על רקע מתיחות גבוהה, לאחר שהאיראנים דחו את המועד המקורי של השיחות בטענה לתקיפות ישראליות בלבנון. עם זאת, בסופו של דבר הצדדים הגיעו לשולחן המשא ומתן והשיגו התקדמות ראשונית.