משלחת שרים ירדנית בכירה בדמשק: זו התוכנית שעמדה במרכז הביקור

משלחת שרים ירדנית בכירה, בראשות סגן ראש הממשלה ושר החוץ איימן ספדי, הגיעה ביום ראשון לדמשק במטרה לקדם שותפות מעמיקה בין שתי המדינות. המשלחת כללה שרים האחראיים על תחומי המים, התחבורה, התעשייה, המסחר והאספקה – אינדיקציה ברורה למיקוד המעשי והכלכלי של הביקור.

הפגישות התבססו על תוצאות המושב השני של מועצת התיאום העליונה הסורית-ירדנית, שהתקיים בעמאן ב-12 באפריל האחרון. הדיונים עסקו באינטגרציה כלכלית, תחבורה, מכס, מים, אנרגיה, השקעות ופיתוח מוסדי. שני הצדדים חתמו גם על הסכם שירותי תעופה, המהווה צעד נוסף לקראת שיקום והרחבת הקישוריות בין המדינות.

ציר כלכלי חדש מתגבש

הביקור מגיע ברגע של עניין אזורי מחודש בשתי המדינות כחוליות אסטרטגיות בארכיטקטורת תחבורה ומסחר רחבה יותר. סוריה נתפסת כשער לטורקיה ולאירופה, בעוד שירדן מספקת גישה לשווקי המפרץ דרך עקבה והמסדרונות הצפוניים שלה. גורמים רשמיים ואנליסטים אומרים כי גאוגרפיה זו מציבה את שתי המדינות בעמדה להפוך למרכזי מעבר מרכזיים המחברים בין המפרץ, הלבנט, טורקיה ואירופה.

באפריל האחרון חתמו סוריה, ירדן וטורקיה על מזכר הבנות תלת-צדדי לפיתוח מערכת תחבורה אזורית משולבת. היוזמה נועדה להקל על תנועת אנשים וסחורות, לחזק את שרשראות האספקה ולמצב את האזור כמסדרון לוגיסטי המחבר בין שווקים אזוריים ועולמיים. אנליסטים מעריכים כי מסדרון כזה עשוי לצמצם את ההסתמכות על נתיבים ימיים פגיעים, להוזיל את עלויות התחבורה ולמשוך השקעות בתשתיות.

תיאום ביטחוני הדוק

מאז נפילת משטר אסד, יחסי סוריה-ירדן התקדמו במהירות, במיוחד בתיאום ביטחוני, ניהול גבולות ושיתוף פעולה כלכלי. שני הצדדים פעלו להחייאת הערוצים המוסדיים, כולל מועצת התיאום העליונה, שהופעלה מחדש באפריל 2025 ומשמשת כעת כמסגרת העיקרית למעורבות בילטרלית.

הביטחון נותר מרכיב מרכזי במערכת היחסים. דמשק ועמאן מבקשות להדק את התיאום כדי לאבטח את גבולן המשותף ולהתמודד עם רשתות הברחת סמים הפועלות בדרום סוריה, במיוחד באזורים של א-סווידא הנמצאים מחוץ לשליטה מלאה של המדינה. ירדן רואה ביציבות בדרום סוריה כקשורה ישירות לביטחונה הלאומי, בעוד שדמשק ביקשה להרגיע את עמאן לגבי מחויבותה להשבת הסדר ולאבטחת הגבול.

עמדה משותפת כלפי ישראל

שני הצדדים אישרו מחדש את תמיכתם במפת הדרכים לסיום המשבר בא-סווידא ולייצוב דרום סוריה – תוכנית שעליה הכריזו סוריה, ירדן וארצות הברית. הם דחו כל פרויקט של חלוקה או בדלנות וגינו את התקיפות הישראליות החוזרות ונשנות בשטח סוריה, ותיארו אותן כהפרה של המשפט הבינלאומי, הריבונות הסורית והסכם הפרדת הכוחות משנת 1974.

עבור דמשק, השותפות המתגבשת מציעה נתיב לשיקום תפקידה של סוריה כגשר יבשתי בין אסיה, אירופה והמפרץ, תוך תמיכה בשיקום ובשחזור הכלכלי. עבור עמאן, היא מחזקת את מעמדה של ירדן כמרכז מעבר אזורי ופותחת הזדמנויות חדשות למסחר, יצוא ולוגיסטיקה.

הביקור הדגיש כי שיתוף הפעולה הסורי-ירדני נע מעבר לדיפלומטיה המסורתית. הצלחתו תהיה תלויה לא רק בהצהרות ובהסכמים, אלא ביכולתן של שתי הממשלות לתרגם רצון פוליטי לפרויקטים קונקרטיים שיקדמו יציבות, פיתוח ושותפות אסטרטגית לטווח ארוך.