נתניה: 25 חולצו משריפה קשה, אם ושני ילדיה במצב בינוני

דרמה לילית התרחשה הלילה (רביעי) בנתניה, כאשר שריפה קשה פרצה בדירת מגורים בבניין בן שמונה קומות ברחוב מקדונלד. במבצע חילוץ מורכב שנמשך שעות ארוכות, חולצו 25 בני אדם מהמבנה, מתוכם 13 פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי חולים.

כוחות כיבוי והצלה שהוזעקו למקום זיהו עם הגעתם דירה בוערת בבניין, כאשר במבנה שהו לכודים רבים שנזקקו לחילוץ מיידי. לוחמי האש מתחנת נתניה פתחו בפעולות חילוץ וכיבוי מורכבות, תוך שהם פועלים במקביל להשתלט על מוקד הבעירה ולמנוע את התפשטות האש לשאר חלקי המבנה.

במקביל לפעולות הכיבוי, פעלו צוותי הרפואה להענקת טיפול ראשוני לנפגעים בזירה. ניב בוחבוט, ראש סניף לב השרון באיחוד הצלה, תיאר את המצב: "מדובר בשריפה במבנה מגורים. לאחר שחולצו על ידי צוותי הכיבוי הענקנו בזירה סיוע רפואי ראשוני ל-25 נפגעים, מתוכם שלושה נפגעים - אמא ושני ילדים - במצב בינוני, ול-10 נפגעים נוספים בגילאים שונים במצב קל שפונו להמשך טיפול בבית החולים".

מבצע חילוץ רחב היקף

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במבצע הכיבוי והחילוץ השתתפו שמונה צוותי כיבוי וחילוץ, שפעלו בו זמנית במספר חזיתות. הצוותים ביצעו סריקות מקיפות בכלל הדירות במבנה לשם שלילת הימצאות לכודים נוספים, ופעלו לשחרר את העשן הכבד שהצטבר בבניין ואיים על שלומם של הדיירים.

בהמשך עדכנו בכבאות והצלה כי כלל הלכודים חולצו מהמבנה בשלום. מתוך 25 המחולצים, 13 פונו לקבלת טיפול רפואי, בהם שלושה נפגעים במצב בינוני - אם ושני ילדיה - ו-10 נוספים במצב קל. שאר המחולצים לא נזקקו לטיפול רפואי.

נסיבות פרוץ השריפה טרם התבררו במלואן, והן נחקרות בימים אלה על ידי חוקר דליקות מטעם כבאות והצלה לישראל.