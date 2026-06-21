פהלווי: ההסכם עם איראן ימנן את חמאס וחיזבאללה

ההסכם שנחתם בסוף השבוע החולף בין ארצות הברית לאיראן מעורר גלי זעם בקרב מתנגדי המשטר בטהרן. רזא פהלווי, בנו של השאה האחרון של איראן והמנהיג הבולט של האופוזיציה האיראנית, כינה את ההסכם "חרפה" והתריע כי הכספים העתקיים שיועברו למשטר לא ישפרו את מצב האזרחים, אלא יממנו את זרועות הטרור של טהרן באזור.

בראיון שהעניק ל"דיילי מייל", הבהיר פהלווי כי עתידו של הציבור האיראני נדחק לחלוטין מסדר העדיפויות של המעצמות. "ההרוגים לא הקריבו את חייהם למען מצר הורמוז או הסכם גרעיני כזה או אחר", הצהיר מלונדון, תוך שהוא מתייחס לגל המחאות הקשה שפרץ באיראן בינואר האחרון.

300 מיליארד דולר והסרת סנקציות

על פי פרטי מזכר ההבנות, טהרן צפויה לקבל סכום עתק של 300 מיליארד דולר כפיצוי, לצד הסרה נרחבת של העיצומים הכלכליים שהוטלו עליה. בתמורה, התחייבה איראן להוציא משטחה את האורניום המועשר ולהקפיא את תוכנית הנשק הגרעיני שלה. ההסכם אמור להיחתם באופן רשמי בשווייץ בסוף השבוע.

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מנקודת מבטו של פהלווי, ההסכם מהווה פרס עבור משטר שטבח באכזריות במפגינים. על פי חלק מההערכות, כ-40 אלף בני אדם קיפחו את חייהם בגל המחאות שפרץ בינואר האחרון נגד המשטר האיראני. "המשטר הוא חיה שאינה מרגישה שום מחויבות כלפי בני עמה", התריע.

"הכספים יממנו את חמאס וחיזבאללה"

פהלווי הזהיר כי סכומי העתק שיועברו לאיראן לא ישפרו את רווחת האזרחים, אלא יופנו למימון שלוחות הטרור האזוריות של טהרן. "הכספים לא יסייעו לאזרחים, אלא יממנו את חמאס וחיזבאללה", הבהיר, תוך שהוא מתייחס לארגוני הטרור שאיראן תומכת בהם באזור, ובהם גם המורדים החות'ים בתימן.

כמו כן, פהלווי יצא בחריפות נגד התבטאותו של הנשיא דונלד טראמפ, שלפיה הימצאות טילים בליסטיים בידי איראן היא דבר "בסדר". לדבריו, גישה זו של הממשל האמריקני מתעלמת מהסכנה האמיתית שמהווה המשטר האיראני לאזור כולו.

במקביל לביקורת הבינלאומית, בצמרת האיראנית מנסים לשדר תמונת ניצחון. המנהיג העליון עלי חמינאי טען כי ההסכם אינו מעיד על כניעה לתכתיבי "האויב", אלא נובע מ"ייאוש" של האמריקאים. לצדו, הנשיא מסעוד פזשכיאן התייחס למהלך והכריז כי הוא משקף את "קולו של עם שסירב להתפשר על כבודו".