הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת קיימה אתמול (רביעי) דיון דחוף בעקבות חשדות כבדים המתייחסים ליו"ר רע"ם, ח"כ מנסור עבאס. על פי הטענות שהועלו, עבאס נפגש בעבר עם הנהגת ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי במסגרת ועידות שנערכו בטורקיה בשנת 2018. במקביל, נדונו דרישות להוצאת התנועה האיסלאמית מחוץ לחוק בשל טענות על העברת כספים לגורמי טרור.

הדיון התכנס לבקשת חברי הכנסת עמית הלוי ולימור סון הר-מלך, זאת בעקבות פרסומים תקשורתיים על מעורבותו לכאורה של עבאס בוועידות אלו. על פי הנטען, עבאס השתתף במפגשים לצד בכירים בארגוני הטרור, שם גיבשו ניירות עמדה משותפים שנועדו לסכל את "תוכנית המאה" של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

"איפה הכשל ולמה לא נערכה בדיקה"

יו"ר הוועדה, ח"כ צביקה פוגל, הבהיר בפתח הישיבה כי מטרת הדיון אינה לשפוט את ח"כ עבאס באופן אישי, אלא לבחון את תפקודן של רשויות החוק והאכיפה. "לא התכנסנו כאן כדי לשפוט או לחקור את ח"כ עבאס, אלא לברר איפה הכשל ולמה לא נערכה בדיקה עד היום", מסר פוגל. "מפגש של חבר כנסת בטורקיה עם נציגי חמאס וג'יהאד בחליפות לא הופך את זה לוועידת שלום".

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פוגל הוסיף כי מדיון חסוי שנערך טרם הישיבה עלה כי משרד המשפטים והמשטרה לא היו חשופים לחומרים הללו ולא התבקשו לבדוק אותם. לעומת זאת, השב"כ פועל בימים אלו לגיבוש עמדה בנושא. יו"ר הוועדה סיכם והצהיר כי בכוונתו להגיש תלונה רשמית כדי להביא לפתיחת חקירה.

עימות סוער: "קמפיין פוליטי" מול "תמיכה בטרור"

הדיון עורר חילוקי דעות חריפים בין חברי הכנסת. ח"כ גלעד קריב יצא נגד קיום הדיון וטען כי מדובר בניצול פוליטי פסול של סוגיה ביטחונית. "כשיש חשד למגע אסור עם גורמים עוינים, יש גופי ביטחון ואכיפה מוסמכים", הבהיר קריב. "מדובר בניצול ביטחון המדינה לקמפיין פוליטי לא ראוי".

ח"כ טלי גוטליב, לעומת זאת, הדגישה את הזיקה שבין תנועת האחים המוסלמים לחמאס. "מדינות רבות בעולם מונעות מגורמים תומכי טרור להשתלב בשלטון", ציינה גוטליב. "פגישות עם אנשי חמאס הן תמיכה בטרור ואי אפשר להתעלם מכך".