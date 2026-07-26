נשיא סוריה, אחמד א-שרע, הבהיר היום (ראשון) בריאיון מיוחד לרשת "אל-ג'זירה" כי ברצונו להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל, כזה שיסלול את הדרך ל"הסכם שלום מלא". ההצהרה הדרמטית מגיעה על רקע מתיחות גוברת באזור ופעילות צבאית מוגברת בשטח הסורי.

א-שרע הדגיש כי מדינתו אינה מעוניינת בריבוי חזיתות או בעימות צבאי מול ישראל. "אנחנו לא רוצים מלחמה נוספת באזור", מסר הנשיא הסורי, תוך שהוא מנסה לאזן בין הלחצים הבינלאומיים לבין המציאות המורכבת בשטח.

דחה את הצעת טראמפ לפלוש ללבנון

הצהרתו של א-שרע מגיעה על רקע הצעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לפיה סוריה היא זו שתטפל בארגון חיזבאללה בשטח לבנון. הנשיא הסורי דחה את הפרשנות הזו בצורה חד-משמעית: "הנשיא טראמפ הביע את דאגתו לגבי המתרחש בלבנון ומבקש לעצור את המלחמה שם. הוא דיבר על תפקידה של סוריה במציאת פתרון בטוח, אך ההצהרה פורשה באופן שגוי כאילו סוריה עומדת לפלוש ללבנון מחר בבוקר".

א-שרע הבהיר כי "יש לנו בעיה עמוקה עם חיזבאללה, אבל אנחנו לא רוצים שכל לבנון תמות". הנשיא הסורי הדגיש כי אין בכוונת דמשק לבצע כל התערבות צבאית בלבנון, וכי "לבנון לא יכולה להישאר לכודה בין האפשרויות של מלחמת אזרחים ומלחמה עם ישראל".

פעילות צבאית ישראלית בדרום סוריה

הצהרותיו של א-שרע מגיעות בעיצומה של פעילות צבאית מוגברת בשטח. על פי דיווחים של סוכנות הידיעות הסורית הרשמית "סאנא", כוחות צה"ל התקדמו במהלך שעות הבוקר לכפרים מעריה ואל-עארדה שבמחוז דרעא, הציבו מחסום צבאי באזור ופיזרו כרוזי אזהרה המפצירים בתושבים שלא להפריע לפעילות המבצעית.

במקביל נרשמו דיווחים על ירי ארטילרי באזור קוניטרה. הפער בין הרטוריקה הדיפלומטית לבין המציאות בשטח בולט במיוחד - בעוד א-שרע מדבר על הימנעות מעימות, הפעילות הצבאית בדרום סוריה ממשיכה.