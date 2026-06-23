טיל שיוט, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק shutterstock )

איחוד האמירויות מנהלת מגעים מתקדמים עם ממשלת הודו לרכישת מערכות נשק אסטרטגיות מרכזיות, ובראשן טילי השיוט העל-קוליים BRAHMOS. כך עולה מדיווח של המגזין הצבאי Army Technology. על פי הפרסומים, אבו דאבי מרחיבה באופן משמעותי את תקציבי הרכש הביטחוני שלה מאז פרוץ הלחימה במזרח התיכון.

המשא ומתן הנוכחי משקף את הידוק הקשרים האסטרטגיים בין ניו דלהי לאבו דאבי, על רקע השינויים הדינמיים בארכיטקטורת הביטחון באזור המפרץ הפרסי. במידה והעסקה תצא לפועל, איחוד האמירויות תהפוך למדינה הזרה הרביעית שמפעילה את טילי הברהמוס, אחרי הפיליפינים, וייטנאם ואינדונזיה. מערכת הגנה דיגיטלית נגד נחילי כטב"מים מקורות בניו דלהי מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי בנוסף לטילים, השיחות כוללות גם את אספקת מערכת ההגנה האווירית ההודית AKASHTEER. אף על פי שהמגעים נמצאים בשלביהם הראשוניים, המקורות מדגישים כי הם "מתקדמים במהירות". משרדי החוץ של שתי המדינות סירבו להגיב רשמית לדיווח. גדרות ואבנים באוויר, אש בכביש: עימותים סוערים בין שוטרים למפגינים נחמן שטרנהרץ | 22.06.26 ניצחון מוחץ לאלוף במיל' ישראל זיו בתביעת לשון הרע נגד פעיל הימין משה כהן | 22.06.26 מערכת האקשטיר, שפותחה על ידי חברת בהראט אלקטרוניקה בשיתוף צבא הודו, היא מערכת הגנה אוטומטית לחלוטין. היא אינה פועלת רק כמיירט עצמאי, אלא מהווה שכבה דיגיטלית מתקדמת המסנכרנת נתונים ממכ"מים ומחיישנים שונים, במטרה לתאם ולייעל את התגובה המבצעית נגד מתקפות משולבות של נחילי כטב"מים ואיומי טילים.

נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד ( צילום: shutterstock )

אבטחת מצרי הורמוז ואוטונומיה מארה"ב

מאז העימות הצבאי עם איראן וסגירתו הזמנית של נתיב השיט במצרי הורמוז, פתחה איחוד האמירויות במסע רכש צבאי נרחב במטרה לפתח מענה טקטי לאיומים אלו. אבטחת מצרי הורמוז, דרכם משונע חלק קריטי מאספקת האנרגיה העולמית, נמצאת בראש סדר העדיפויות הלאומי של אבו דאבי. כחלק ממגמה זו, חתמה המדינה מוקדם יותר השנה על מזכר הבנות רחב היקף עם דרום קוריאה לשיתוף פעולה ביטחוני המוערך בלמעלה מ-35 מיליארד דולר.

פרל פנדיה, אנליסטית בכירה במכון מחקר הסכסוכים ACLED, הסבירה כי אסטרטגיית גיוון הספקים מעניקה לאיחוד האמירויות מרחב תמרון ואוטונומיה אסטרטגית רבה יותר. חיזוק הציר הביטחוני עם הודו מאפשר לאבו דאבי להפחית את התלות הבלעדית ברכש מוושינגטון, ומבלי לעורר התנגדות מצד הממשל האמריקאי – שכן הן הודו והן איחוד האמירויות נחשבות לבעלות ברית קרובות של ארה"ב.

הזינוק ביצוא הביטחוני ההודי

מכיוון שטילי הברהמוס הם פיתוח טכנולוגי משותף להודו ולרוסיה, המבוסס על טכנולוגיה סובייטית, השלמת העסקה תדרוש אישור רשמי ממוסקבה. הטיל מסוגל להגיע למהירות שיא של כ-3 מאך, לטווח של עד 290 קילומטרים, וניתן לשגרו מהים, מהיבשה ומהאוויר נגד מטרות ימיות וקרקעיות כאחד. מקורות ביטחוניים מעריכים כי רוסיה לא תערים קשיים על המכירה, לאור היחסים הדיפלומטיים ההדוקים בינה לבין האמירויות.

העניין הבינלאומי במערכות הנשק ההודיות רשם זינוק חד בעקבות השימוש המבצעי המוצלח שעשה צבא הודו בטילי הברהמוס במהלך סבב ההסלמה האחרון מול פקיסטן. הצלחה זו ביססה את מעמדה של הודו כשחקנית עולה בשוק הנשק העולמי. יצוא הביטחון ההודי רשם נתוני שיא וחצה את רף ה-4 מיליארד דולר בשנת הכספים שהסתיימה במרץ 2026 – צמיחה דרמטית לעומת נתוני העשור החולף.

כידוע, איחוד האמירויות שומרת על קשרים ביטחוניים הדוקים עם ישראל מאז חתימת הסכמי אברהם. בעיצומה של המלחמה, נחתה משלחת ביטחונית אמירתית בחשאיות מוחלטת בישראל לתיאום אסטרטגי מול צמרת מערכת הביטחון הישראלית, על רקע מבצע "שאגת הארי" נגד איראן. המהלך הנוכחי של רכש נשק מהודו משלים את מארג הקשרים הביטחוניים שאבו דאבי בונה מול האיומים האזוריים.