מימין - השיחות בשוויץ, משמאל - כוחות צה"ל בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

המושב הראשון של השיחות בדרג הבכיר במסגרת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן הסתיים הלילה (בין ראשון לשני) באתר הנופש בירגנשטוק שבשווייץ. בתום דיונים שנמשכו כ-18 שעות, הכריזו המדינות המתווכות, קטאר ופקיסטן, על שורת הסכמות ראשוניות ועל התקדמות משמעותית לעבר הסכם קבע.

בהודעה המשותפת שפרסמו דוחא ואיסלאמבאד נמסר כי השיחות התקיימו "באווירה חיובית ובונה" וכי הושגה "התקדמות מעודדת". הצדדים הודיעו על הקמת "תא למניעת חיכוך" הקשור ללבנון, אשר יפעל בתיווך קטאר ופקיסטן. תא למניעת חיכוך בלבנון - ישראל לא הוזכרה מטרת התא החדש, לפי ההודעה הרשמית, היא להבטיח את המשך הפסקת הפעילות הצבאית בלבנון בהתאם למזכר ההבנות שנחתם. למרות שהמנגנון החדש צפוי לעסוק באחת הזירות הרגישות ביותר באזור, בהודעה הרשמית לא הוזכרה ישראל כלל. משבר בשיחות? הדרישה המשפילה של האיראנים מהנשיא טראמפ וישראל כתנאי המשך למשא ומתן בני סולומון | 21.06.26 כמו כן, ארגון הטרור חיזבאללה, שמולו מתנהלת הלחימה של צה"ל בדרום לבנון, לא הוזכר במסמכים הרשמיים. שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, וסגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, אישרו את ההתקדמות בנושא, ועראקצ'י ציין כי תא זה יהווה את "המבחן האמיתי הראשון" של הצדדים.

מפת דרכים ל-60 יום וקבוצות עבודה מיוחדות

המתווכות הודיעו כי הושגה הסכמה על מפת דרכים שנועדה להביא להסכם סופי בתוך 60 ימים. כדי לקדם את יישום מזכר ההבנות ולנהל את תהליך התיווך, הוחלט על הקמת ועדה בכירה שתפקח על ההליך הפוליטי.

סוכם כי יוקמו קבוצות עבודה ייעודיות שיעסקו בארבע סוגיות הליבה: סוגיות הגרעין, הסנקציות, מנגנוני פיקוח ויישוב מחלוקות. המטרה המוצהרת של הצדדים היא להגיע להסכם קבע בתוך כחודשיים, וכבר בימים הקרובים צפויות להתחדש השיחות הטכניות בבירגנשטוק.

מצר הורמוז והקלות כלכליות

אחת ההחלטות המרכזיות שעליהן הוכרז היא הקמת ערוץ תקשורת ייעודי בין הצדדים, במטרה למנוע תקריות במצר הורמוז ולהבטיח מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים באזור. בהקשר הכלכלי, שר החוץ האיראני טען מוקדם יותר כי במסגרת ההבנות הוסר המצור מעל איראן, הוחרג ייצוא הנפט והפטרוכימיה, שוחררו נכסים מוקפאים והושקה תוכנית שיקום נרחבת למדינה.

משבר זמני שנפתר בהתערבות המתווכות

חרף סיום השיחות באווירה חיובית, במהלך היממה האחרונה נרשם משבר זמני בשיחות. המשלחת האיראנית שקלה להשעות את המו"מ, ואף דווח באיראן על נטישה זמנית, כמחאה על התבטאויות מאיימות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

המשבר החל לאחר שטראמפ החריף באופן משמעותי את הטון כלפי איראן במהלך היום, הן בריאיון שהעניק לפוקס ניוז והן בשורת פרסומים ברשת החברתית שבבעלותו. הנשיא האמריקאי טען כי הוא "מחזיק את כל הקלפים" מול המשטר האיראני והזהיר כי אם לא תושג התקדמות, "יש לי אופציה של 60 ימים ואז אני אעשה מה שאני רוצה".

המשבר נפתר לבסוף בהתערבות המתווכות, והשיחות נמשכו אל תוך הלילה. סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, סיכם את האווירה כשאמר כי הנשיא טראמפ העניק למשלחת סמכות לפתרון דיפלומטי כדי "לפתוח דף חדש", מתוך שאיפה לשנות את מזרח התיכון ולקדם שלום ושגשוג משותף.

יצוין כי בישראל קיימת תמימות דעים לגבי אי-נסיגה מדרום לבנון והחזקת השטח שמצפון לקו הצהוב, למרות ההסכמות שהושגו בשווייץ.