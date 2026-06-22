הסרת סנקציות: ארה"ב מאפשרת לאיראן למכור נפט - זו התמורה

בצעד דרמטי במסגרת ההסכם לסיום המלחמה, הודיע שר האוצר האמריקני על הסרת הסנקציות על נפט איראני למשך 60 יום. ההחלטה תאפשר לטהרן להתחיל באופן מיידי למכור נפט ודלק, ובכך תעניק למשטר האיראני תמריץ כלכלי מוקדם לצמצום העימות עם ארצות הברית.

על פי ההודעה הרשמית, ארצות הברית פרסמה רישיון כללי רחב למדי, הכולל השעיה של הסנקציות הראשיות על הנפט ומוצרי הנפט של איראן. הרישיון מאפשר ייבוא של נפט, מוצרים פטרוכימיים ומוצרי נפט מאיראן לארצות הברית, גם באמצעות כלי שיט הנתונים לסנקציות.

במסגרת הרישיון, התשלומים יבוצעו בדולרים אמריקאיים לכל גורם חסום. המונח "גורם חסום" כולל כל ישות או אדם המצויים ברשימות הסנקציות, ובהם הבנק המרכזי של איראן, משמרות המהפכה האסלאמית, חברת הנפט הלאומית של איראן ורבים נוספים.

בהודעה הרשמית נאמר: "תחת הנשיא דונלד טראמפ וסגן הנשיא, אנו ממשיכים להפוך את העולם לבטוח ומשגשג יותר. בהתאם לשיחות הפוריות המתנהלות בשוויץ, איראן התחייבה למעבר חופשי ופתוח במצר הורמוז, ולאפשר למפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א / IAEA) להיכנס למדינתה".

"כחלק מתווה זה, משרד האוצר הנפיק רישיון כללי זמני ל-60 יום המאשר הפקה, אספקה ומכירה של נפט איראני". כך נחתמה ההודעה האמריקנית.

נגיד הבנק המרכזי: "ייצוא הנפט נמשך גם לפני הסרת הסנקציות"

נגיד הבנק המרכזי באיראן מסר כי "בהתאם לסעיף 11 של מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, היה צורך להנפיק פטור, והוסכם כי הדבר ייושם באמצעות OFAC". לדבריו, "אמנם ייצוא הנפט שלנו נמשך כבר לפני הסרת הסנקציות, אך מעתה הוא יתבצע ללא העלויות הנלוות שנגרמו בשל הסנקציות".

ההסרה הזמנית של הסנקציות מגיעה על רקע השיחות ההיסטוריות בשווייץ בין וושינגטון לטהרן, שבמהלכן הושגו הסכמות ראשוניות על מנגנוני פיקוח ומניעת חיכוך. כאמור, סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס מסר כי איראן הסכימה להזמין בחזרה את פקחי הסבא"א השבוע.