מזכר ההבנות עם איראן; כך האמריקאים שללו את בקשתה של ישראל

ארצות הברית דחתה בקשות חוזרות ונשנות מצד ישראל לעיין במזכר ההבנות הרשמי שנרקם עם איראן, כך על פי דיווח בחדשות 12. בעקבות הסירוב האמריקני, גורמי הביטחון והדרג המדיני בירושלים עדיין אינם מכירים את הפרטים המדויקים של המסמך, שצפוי להיחתם ביום שישי הקרוב בשווייץ.

הסירוב האמריקני מצטרף לדיווחים שהתקבלו בימים האחרונים בוושינגטון על ניסיונות ישראליים חוזרים לרגל אחר מקיימי המשא ומתן מטעם ארה"ב באיראן. התמונה המצטיירת היא של אפילה מוחלטת בה נתונה ישראל בכל הקשור למגעים האמריקאיים-איראניים, כאשר ירושלים מנסה בכל דרך אפשרית להשיג מידע על תוכן ההסכמות.

60 ימים לגיבוש הסכם סופי

מזכר ההבנות הנוכחי אמור לשמש מסגרת ראשונית לקראת פתיחת שיחות המשך לעסקה מקיפה יותר, שתכלול גם את תוכנית הגרעין האיראנית. על פי תנאי המזכר, מרגע החתימה הרשמית שנקבעה לסוף השבוע, יועמד לרשות הצדדים פרק זמן של 60 ימים לגיבוש הבנות סופיות.

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אף על פי שפרטי המסמך לא פורסמו באופן רשמי, כלי תקשורת באיראן דיווחו כי ההסכם כולל 14 סעיפים שונים. לפי הדיווחים האיראניים, ההבנות כוללות הסרת כל הסנקציות על איראן, שחרור כספים מוקפאים בשווי 24 מיליארד דולרים, פתיחה מלאה של מצר הורמוז, תוכנית שיקום אמריקנית על סך 300 מיליארד דולרים לאיראן ותביעה לנסיגת כוחות צה"ל מדרום לבנון.

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הצהיר כי הפסקת האש בלבנון ויתר הסעיפים הכלולים במזכר ייצאו אל הפועל מיד לאחר מעמד החתימה. בארגון חיזבאללה טענו במקביל כי הממשל בטהרן הבטיח להם שלא ייחתם כל הסכם עם ארצות הברית, אלא אם כן הוא יבטיח באופן מפורש את נסיגתו המלאה של צה"ל מהשטח הלבנוני.

ישראל: לא ניסוג מלבנון

מנגד, שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר כי הוא וראש הממשלה בנימין נתניהו מתנגדים באופן מוחלט לדרישות אלו. בהודעה רשמית שפרסם שר הביטחון הובהר כי צה"ל לא ייסוג מלבנון, וכי המדיניות הישראלית בנושא זה נותרת בעינה ללא שינוי חרף הדיווחים על פרטי מזכר ההבנות המסתמן.

העמדה הישראלית הנחרצת מגיעה על רקע חששות עמוקים בירושלים מפני הסכם שעלול לחזק את איראן ואת שלוחותיה באזור. גורמים בכירים במערכת הביטחון חוששים כי הסכם מקל מדי עם טהרן יאפשר לרפובליקה האסלאמית להמשיך ולפתח את יכולותיה הצבאיות ולחזק את נוכחותה באזור, תוך שהיא נהנית מהקלות כלכליות משמעותיות.

טראמפ: "סוריה תטפל בחיזבאללה"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס לנושא במהלך כנס המדינות המתועשות ואמר כי "הלחימה בלבנון נמשכת כבר יותר מדי זמן, הצעתי שסוריה תטפל בחיזבאללה, הם יעשו עבודה טובה יותר". הנשיא האמריקני הוסיף בהקשר המדיני כי "יש לי יחסים טובים עם ביבי, אבל עכשיו הוא צריך יותר לכבד את לבנון".

טראמפ הבטיח לכנס מסיבת עיתונאים שבה "יקריא את המסמך מילה במילה", אך לא נקב במועד המדויק שבו ייחשף הנוסח. הנשיא הגן על המהלך והצהיר כי "יש לנו הסכם טוב עם איראן, זה הסכם הוגן. אנחנו לא משקיעים שום כסף באיראן. יש לנו את הזכות להיכנס לשם בעתיד אם נצטרך, אנחנו לא מחויבים להשקיע שם".