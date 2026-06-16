"אנטישמים": ח"כ שירי תוקף את ערוץ 14 בגלל התבטאות על חרדים

סערה תקשורתית פרצה היום (שלישי) בעקבות שידור בערוץ 14, שבמהלכו תקף המגיש בועז גולן את הנציגות החרדית בכנסת. בתגובה, חבר הכנסת נאור שירי מסיעת 'יש עתיד' פרסם סרטון עוקצני בו האשים את הערוץ ב"מופע אנטישמיות מזעזע".

במהלך פאנל ששודר בערוץ, תהה הכתב מוטי קסטל מדוע הנציגים החרדים, ח"כ יצחק גולדקנופף וח"כ משה גפני, אינם נאבקים מספיק לטענתו על אירועים שכואבים לציבור היהודי בארץ. המגיש בועז גולן השיב לטענה ואמר: "התשובה ברורה. מעניין להם את הסבתא. חוק המעונות - איפה שיש כסף – סבבה. אם האירוע הזה היה בו כסף, הם היו בתוך האירוע".

"ערוץ הטלוויזיה של ביביסטאן"

בעקבות השידור, חבר הכנסת נאור שירי פרסם סרטון ציני, בו גינה את הדברים בחריפות. "ערוץ 14 במופע אנטישמיות מזעזע", כתב שירי בפוסט המלווה. "ככה זה, מי שלא מתיישר עם המלך מקבל את זה לפנים שלו. לבועז גולן, לכתב 'הפוליטי' קסטל ולפטריוט מעלי אקספרס ינון מגל, כנראה מותר. ערוץ הטלוויזיה של ביביסטאן".

בסרטון שהעלה, שילב שירי את קטע הווידאו מהאולפן מספר פעמים והגיב אליו בסרקזם: "אני חייב לשמוע את זה שוב. האם יכול להיות שערוץ 14, ערוץ המורשת, מעלילים עלילה אנטישמית? מהדורות חדשות שמרמזות על קשר בין חרדים לבין כסף?".

שירי קשר את ההתבטאות לציוץ שפרסם מגיש הערוץ ינון מגל, בו השתמש לכאורה בביטוי "יהודונים" כלפי מקורביו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. שירי חתם את הסרטון בציניות: "זה מצטרף לדברים של ינון מגל שקרא לשני יהודים קדושים יהודונים. האם העם היהודי לא סבל מספיק? מה קרה למורשת שלנו? לא יכול להיות" חתם שירי.