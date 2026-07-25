מה שנראה בתחילה כשינוי לוח זמנים טכני מתגלה כמשבר דיפלומטי עמוק: על פי חשיפה של עיתון "הארץ", הממשל האמריקני הוא זה שדחה את הפגישה המתוכננת בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא דונלד טראמפ בבית הלבן. שני מקורות שונים אישרו כי וושינגטון ביקשה להפעיל לחץ על ישראל להתקדם ביישום הסכם המסגרת בלבנון ולהתחיל בנסיגה מאזור הפיילוט הראשון.

המהלך מגיע על רקע אי שביעות רצון עמוקה בממשל האמריקני מהמצב המתמשך מול איראן. כזכור, בשבועות האחרונים דווח על שיחת צעקות סוערת בין הצדדים, דיווח שפורסם באתר "אקסיוס" ושאף אחד מהצדדים לא מצא לנכון להכחיש.

גרסאות סותרות על הדחייה

מנגד, מקור ישראלי דחה את הגרסה האמריקנית וטען כי דחיית הטיסה נובעת אך ורק משינוי במועד טקס האשכבה של הסנאטור המנוח לינדזי גרהאם, בו ראש הממשלה צפוי להשתתף. במקביל, מקור רשמי בממשל טראמפ מסר ל"הארץ" כי פגישה רשמית כלל לא נקבעה מראש למועד המקורי.

ואולם, לשכת ראש הממשלה הודיעה בשעות האחרונות כי הפגישה בבית הלבן אכן תתקיים בקרוב, תוך שהיא מנסה להציג תמונה של עסקים כרגיל. אך מאחורי הקלעים, המתיחות בין הממשלים ממשיכה להתעצם.

ביקורת פומבית מסגן הנשיא

המשבר הדיפלומטי קיבל ביטוי נוסף בביקורת חריפה שמתח סגן הנשיא ג'יי די ואנס בריאיון לפודקאסט של ג'ו רוגן. ואנס, המרכז את ניהול המשא ומתן מול טהרן ונחשב לקול המתון בממשל, טען כי ישראל מובילה קמפיין תודעתי ל"מלחמת נצח" בקרב דעת הקהל בארה"ב.

דבריו של ואנס חשפו את עומק המחלוקות בין הממשלים על ניהול המערכה במזרח התיכון. על פי הדיווחים, הממשל האמריקני מתוסכל מהעדר התקדמות משמעותית בזירות השונות, ומבקש להפעיל לחץ ממוקד על ירושלים.