סקר חדש שפורסם הערב בכאן חדשות מצביע על יציבות במפלגות החרדיות לקראת מערכת הבחירות הצפויה ב-2026. על פי הסקר, מפלגת ש"ס ומפלגת יהדות התורה ממשיכות לשמור על עוצמתן ועומדות על 8 מנדטים כל אחת.

בזירה הפוליטית הכללית, מפלגת הליכוד נותרת המפלגה הגדולה ביותר במערכת ומשיגה 24 מנדטים. מאחוריה צועדת מפלגת ישר! בהנהגת גדי איזנקוט עם 23 מנדטים. לעומת זאת, מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד ממשיכה במגמת ירידה ומגיעה ל-13 מנדטים בלבד.

בתוך המחנה הימני נרשמים שינויים: מפלגת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר יורדת במנדט אחד ל-8 מנדטים, בעוד מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מתחזקת ומגיעה ל-5 מנדטים.

במפלגות נוספות: ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן והדמוקרטים בראשות יאיר גולן מתחזקות ומגיעות ל-10 מנדטים כל אחת. במגזר הערבי, מפלגת רע"ם עולה ל-6 מנדטים וחד"ש-תע"ל עומדת על 5 מנדטים.

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המפלגות החדשות שהוקמו לאחרונה - מפלגת חילי טרופר ויועז הנדל ומפלגת גלעד ארדן ויולי אדלשטיין - אינן עוברות את אחוז החסימה. כך גם רשימת כחול לבן בראשות דדי שמחי ומפלגת בל"ד. בעקבות כך, גוש נתניהו מתחזק במנדט אחד לעומת הסקר הקודם ומגיע ל-53 מנדטים.

בשאלת ההתאמה לתפקיד ראש הממשלה, בנימין נתניהו מרחיב את הפער מול מתחריו: 41% מהציבור סבורים שהוא מתאים לתפקיד, לעומת 34% בלבד הרואים בגדי איזנקוט מתאים לכהן בתפקיד זה.

הסקר בדק גם היבטים חברתיים ומצא כי כחמישית מהציבור שקלו לאחרונה לעזוב את הארץ, ושליש מהנשאלים מכירים באופן אישי לפחות אדם אחד שעזב את הארץ במהלך השנתיים האחרונות.